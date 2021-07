Audi, Nomblot, Sofipel et 1807 Lacharrette brillent aux EMVO 2021

Les lauréats du Grand Prix des EMVO sont désormais connus. La 10e édition de l'événement consacré aux professionnels de l'occasion a vu le triomphe de trois groupes de distribution et d'un constructeur.

Comme à chaque édition des EMVO depuis dix ans, le Journal de l'Automobile a tenu à saluer des initiatives prises par des distributeurs de véhicules d'occasion, qu'ils soient revendeurs indépendants ou groupes de distribution. La tenue de l'événement, mardi 6 juillet 2021, à Paris, a été l'opportunité de réunir plus de 500 membres de la profession et décerner les trophées.

Prix Initiative BtoB : Groupe Sofipel

Le groupe breton dirigé par la famille Pelleau s'est imposé avec sa toute nouvelle plateforme digitale, Global Autostore. En quatre mois, le distributeur aux 21 000 ventes de véhicules annuelles a imaginé, développé et mis en service cet environnement ouvert qui permet aux clients BtoB de consulter le stock permanent de quelque 3 000 unités dispatché sur 13 sites physiques. Un véritable tour de force pour Sofipel et son partenaire Eveho car il a fallu synchroniser les données de quatre DMS et s'interfacer avec l'outil de gestion des commandes de transport. Le distributeur propose dès lors un système de ramassage multi-emplacements avant livraison chez le client pour composer des lots à la carte. Les prochaines versions de Global Autostore apporteront d'autres services en ligne avec les attentes du consommateur final.

Prix Remarketing VO : 1807 Lacharette

Plus qu'un nom intriguant, un concept hors du commun. En prenant appui sur son offre de véhicules d'occasion, le groupe Berbiguier a pris un virage vers un service de mobilité protéiforme. Certes, le groupe de Christophe Cyrille réalise toujours des ventes directes, mais il s'ouvre à d'autres modèles économiques comme la location courte et longue durée, la location de véhicule alternatif aux électriques pour les longs trajets ou encore la constitution d'offres packagées pour les jeunes sans le sou. 1807 Lacharette se décline sous d'autres marques : 1807 L'Usine pour le reconditionnement industriel, 1807 Vente à marchand pour écouler localement des autos en BtoB, 1807 L'Atelier pour assurer l'entretien dans le temps et conquérir de nouveaux clients ou encore 1807 Le Village pour installer des bornes chez les garagistes des villes de moins de 6 000 habitants et les ouvrir au VO sans porter le stock. Une formule de franchise est en cours de pilotage. Le code "1807" devrait aussi s'accoler prochainement à l'entité de trading international située à Saint-Etienne (42). Dernière annonce en date, Christophe Cyrille a signé à sa descente de scène un accord pour ouvrir la première représentation à Paris.

Prix e-Réputation VO : Peugeot Villefranche-sur-Saône

Propriété de Bruno Nomblot, la concession Peugeot de Villefranche-sur-Saône (69) s'impose dans la catégorie de la meilleure réputation en ligne. En se fondant sur les données partagées par Custeed et Fidcar, spécialiste du recueil d'avis client pour la distribution automobile, la concession termine en tête d'un panel de 1 879 sites répartis en France. L'an passé, 417 avis dédiés au VO ont été remontés et les clients lui ont attribué une note moyenne de 9,4 sur 10. L'accueil du client, l'authenticité et la qualité du produit livré mais également la prestation délivrée après la vente sont autant de détails sur lequel insistent au quotidien Eric Loppin, le directeur de la concession, et Gwendal Quintin, le responsable occasion. Sur le terrain du numérique, le groupe a mis en place une stratégie axée sur la réactivité. Une réponse plus personnalisée est apportée aux clients insatisfaits. Depuis cinq ans, le distributeur s’est tourné vers Custeed (ex-GarageScore), un tiers en qui l’entreprise a placé toute sa confiance pour sa notoriété digitale.

Prix Animation : Audi France

Avec 37 750 véhicules d'occasion labellisés vendus sous le panneau, Audi n'a pas échappé à la crise en 2020. Mais la marque aux anneaux a réussi à limiter la contraction des ventes à 9 %. Dans ce vent tempétueux, le bateau allemand a tenu le cap pour mener les projets à bon port. Le plus important d'entre eux est sans conteste l'élargissement de la couverture du label Occasion :Plus au VO âgés de 5 à 8 ans. Cela ouvre des perspectives de marché. "Nous passons d’un marché potentiel de 80 000 à 126 000 Audi par an en France", se félicitait au lancement de la campagne publicitaire François Larher, le responsable de l'activité. Le réseau revendique une pénétration de 43,8 % dans les transactions VO de 0-5 ans et de 31,3 % lorsqu'on considère le spectre de 0-8 ans. Les premières statistiques de vente donnent raison à la direction nationale. Aussi, la marque a été capable de réviser sa stratégie d'approvisionnement : les distributeurs peuvent accéder, sous condition, aux stocks de véhicules allemands. Un moyen jugé efficace pour pallier certaines pénuries.