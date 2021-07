Le marché russe reste bien orienté

Avec une croissance des immatriculations de 28,7 % en juin 2021, le marché russe VP et VUL a conclu un premier semestre bien orienté. Depuis le début de l'année, il progresse de 36,9 % avec 870 749 immatriculations.

Le marché russe a conclu le premier semestre 2021 avec une hausse de 28,7 % en juin, selon les chiffres de l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur. 157 808 véhicules ont pris la route, soit 35 186 de plus qu'un an plus tôt. La hausse est toutefois moins marquée qu'en avril et mai 2021, qui ont vu respectivement des croissances de 290 % et 133 %. De fortes croissances qui doivent beaucoup à la comparaison avec 2020 où le pays était à l'arrêt avec le Covid.

"La dynamique du marché est meilleure que prévu", a indiqué le directeur du comité des constructeurs de l'AEB, Thomas Staertzel, se satisfaisant du report par les autorités d'une taxe qui aurait pu faire augmenter les prix.

Depuis le début de l'année 2021, la hausse est encore plus forte avec 36,9 % de gagnés, totalisant 870 749 immatriculations VP et VUL, soit 234 790 de plus qu'à fin juin 2020. Comme d'habitude, Lada écrase la concurrence avec 200 219 immatriculations en 6 mois (+51 %). La marque russe affiche ainsi une part de marché de 23 %, en hausse de 2,2 points.

Kia et Hyundai complètent le podium avec respectivement 108 344 (+33 %) et 91 070 (+43 %) immatriculations. La marque Renault est quatrième avec 70 068 unités (+36 %) et une part de marché de 8 %, en recul de 0,1 point. Parmi les 10 premières marques du marché, la plus forte progression revient à Skoda avec 54 % de gagnés, totalisant 52 791 unités. Elle a ainsi grignoté 0,7 point de part de marché pour atteindre 6,1 %. La marque tchèque affiche la meilleure part parmi les marques du groupe VW en Russie (5,8 % pour VW, 1 % pour Audi et 0,4 % pour VW VUL).