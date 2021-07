Gefco procède à la digitalisation de sa chaîne d'approvisionnement

Le logisticien a fait le choix des solutions de Blue Yonder pour procéder à la digitalisation de sa chaîne d'approvisionnement. Les systèmes de gestion du transport et les outils de pilotage des entrepôts sont concernés.

Le transport et les entrepôts de Gefco se modernisent. Le logisticien a annoncé, mercredi 7 juillet 2021, avoir retenu un nouveau partenaire pour franchir une étape cruciale dans la nécessaire digitalisation de ses activités. Le groupe a précisément fait le choix des solutions Blue Yonder Transportation Management System (TMS) et Warehouse Management System (WMS).

"Pour accompagner notre transformation digitale, nous avions besoin de solutions de gestion des transports et des entrepôts pouvant nous aider à répondre aux besoins de nos clients confrontés à des défis logistiques complexes à l'échelle mondiale, expliqueSophie Baudoux, vice-présidente exécutive en charge des systèmes d'Information de Gefco. En choisissant Blue Yonder, non seulement nous serons capables de servir nos clients existants et relever ces défis, mais nous serons aussi en mesure d'accélérer la croissance de notre entreprise en diversifiant nos offres et en développant de nouveaux marchés.

De manière concrète, les solutions TMS et WMS de Blue Yonder donneront à Gefco la possibilité de transformer ses opérations de transport en gérant rapidement et efficacement les processus opérationnels de bout en bout, de la modélisation à la planification en passant par l'exécution. Le groupe gagne en visibilité sur les opérations de transport entrants et sortants et offrira des outils de collaboration avec les fournisseurs et les transporteurs. La solution WMS apportera quant à elle davantage d'agilité, de ponctualité mais aussi une plus grande réactivité en temps réel, une meilleure performance et la capacité de gérer des opérations complexes au sein des entrepôts.

Le réseau mondial de Gefco s'étend sur les cinq continents, avec 11 500 collaborateurs dans 47 pays. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros. Il y a quelques jours, l'agence Reuters a affirmé que le groupe a été mis en vente par ses actionnaires, la société ferroviaire russe RZhD et Stellantis. Les premières estimations valorisent le logisticien à 2 milliards d'euros.