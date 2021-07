Drive Innov étend son offre de formations aux professionnels

L'auto-école en ligne Drive Innov propose désormais des formations à destination des professionnels. Modulables et thématiques, elles couvrent des sujets allant d’un rappel du code de la route aux manœuvres de véhicules lourds, en passant par l’écoconduite.

Drive Innov, auto-école "2.0", propose treize formations pour les professionnels. Ces dernières sont à la carte et sur-mesure, afin que l’entreprise cliente puisse trouver réponse à divers besoins. Entre autres, il est possible de retrouver comme thématique un rappel du code de la route, l'écoconduite, une formation sur les risques routiers, les manœuvres en véhicules lourds ou encore le constat à l'amiable. Drive Innov précise qu’elle accompagne ses clients “en amont des formations“ en apportant son expertise face à leurs besoins, à leurs coûts directs et indirects, tout en évaluant les résultats pouvant être attendus.

Ces formations sont prévues pour des petits groupes de quatre personnes, autorisant une plus grande liberté dans la prise de parole des bénéficiaires des formations. Au terme de celles-ci, les participants recevront une fiche de résultats et d’analyse, ainsi qu’une synthèse et un bilan de satisfaction. Une attestation de suivi de stage leur sera remise afin de valider leur connaissance. A noter que Drive Innov est une société Rhône-Alpine, mais qu’il est possible de suivre ces formations sur l’ensemble de la France. Les formateurs sont diplômés du BEPECASER (Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière) et BAFM (Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur).

Un intérêt pour le gestionnaire de flotte

Selon Drive Innov, ses formations ont divers avantages pour un gestionnaire de flotte, à commencer par une baisse du nombre d'infractions et, de surcroît, du nombre de contraventions venant de leurs collaborateurs. L’auto-école évoque aussi une baisse de la consommation de carburant et une flotte ayant un coût réduit en matière de réparation. Drive Innov met aussi en exergue l’économie pouvant être faite par l’usage de l’écoconduite pour un automobiliste. 1 600 euros seraient ainsi épargnés par an grâce à une conduite plus sereine. L’environnement et la sécurité figurent aussi parmi les avantages souligné par l’auto-école Rhône-Alpine.

"Les stagiaires y voient un réel avantage tant dans leur vie professionnelle que dans leurs déplacements privés lors desquels ils disent vouloir appliquer les conseils donnés lors de nos formations. Cela fait sens pour eux, ils y gagnent financièrement, au même titre que leurs entreprises", affirme Yannick Rochegude, responsable pédagogique de Drive Innov.