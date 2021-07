La 6e édition du congrès Electric Road consacré à la mobilité électrique se tiendra les 18, 19 et 20 octobre prochains, à Bordeaux.

Electric Road de retour en octobre 2021 à Bordeaux

La 6e édition du congrès Electric Road consacré à la mobilité électrique se tiendra les 18, 19 et 20 octobre prochains, à Bordeaux. Le Journal des Flottes y tiendra un atelier portant sur l’électrification des parcs automobiles.

Victime comme bien d’autres événements de la crise sanitaire en 2020, Electric Road signe son retour en 2021. La 6e édition du congrès consacré à la mobilité électrique se tiendra les 18, 19 et 20 octobre prochains au parc des expositions de Bordeaux. "Une vaste consultation auprès de nos partenaires, exposants et speakers nous a confirmé à quel point ce congrès est attendu cette année par tous et à quel point la confiance est intacte", se félicite Jean-Patrick Teyssaire, président d’honneur de l’événement.

A l’heure où l’électrification du monde de l’automobile est galopante, un salon de cette nature prend effectivement tout son sens. Les spécialistes du secteur ont d’ailleurs répondu présent avec, parmi les partenaires officiels, des sociétés telles que Saft, Keolis, EDF, BMW, Peugeot, DS Automobiles, Transdev, IES, Solvay ou ABB. Parmi les exposants, on retrouve également des noms évocateurs comme Citroën, Mercedes-Benz, EVBox, Allego, Geotab, Forsee Poxer ou Wattway. Le congrès sera l’occasion d’aller à leur rencontre, mais aussi d’essayer divers modèles électriques.

Le rendez-vous se présente aussi comme une "plateforme d’expertise" avec la tenue de conférences plénières, d’ateliers et de workshops ouverts à l’ensemble des participants. Le programme complet est à retrouver sur le site d’Electric Road. Le Journal des Flottes prendra part aux festivités avec un atelier portant sur l’électrification des flottes. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 19 octobre de 10h30 à 11h30. L’événement sera animé par l’excellent Philippe Ambon, directeur du pôle fleet management chez Holson.