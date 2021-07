Avec Kitts.io, MecaPlanning pourra optimiser l'exploitation des véhicules de courtoisie et de location dans les concessions.

3D Soft se rapproche de Kitts.io pour dynamiser la location en concession

La filiale de Bee2Link, spécialisée dans la gestion des ateliers de concession, a signé un accord avec la start-up positionnée sur la location et le prêt de véhicules de courtoisie. Avec Kitts.io, 3D Soft vise une forte pénétration chez les 1 900 sites clients.

3DSoft étoffe encore son univers de service et crée la surprise. La filiale du groupe Bee2Link spécialisée dans la gestion des ateliers de concession a annoncé, mercredi 7 juillet 2021, avoir scellé un accord avec Kitts.io, une start-up qui se destine à optimiser l'exploitation des flottes de véhicules disponibles à la location et au prêt à des clients de l'après-vente.

De ce rapprochement va naître un nouveau type de service pour les concessionnaires. En effet, en connectant la plateforme de Kitt.io à son écosystème logiciel MecaPlanning, 3DSoft va faciliter la réservation des véhicules et la supervision des cycles d'utilisation. Concrètement, quand un client de l'atelier va bloquer un créneau dans l'agenda de la concession, il pourra accéder à la liste des véhicules disponibles et commander une mise à disposition sur une plage de son choix. Une fluidité de parcours qui doit bénéficier à toutes les parties. A noter qu'un module spécifique concerne les véhicules électriques et prend en compte les temps de recharge.

Sortie de terre en 2020, Kitts.io partage son duo de fondateurs, Thibault Sarrazin et Yann Menard, avec une autre entreprise en croissance : Convoicar, le prestataire de convoyage des véhicules vers les concessions. Dès lors des synergies peuvent être imaginées entre 3DSoft, Kits.io et Convoicar pour que le consommateur choisisse un véhicule de courtoisie, soit livré à domicile et laisse repartir sa voiture dans les mains du convoyeur.

En lien avec Getaround

Mais avec Kitts.io, la prestation ira plus loin encore. La plateforme fonctionne telle une interface de location. Les concessionnaires pourront affirmer leurs ambitions sur le marché du "rent". Plus encore, la start-up assure un autre rôle bien connu du monde l'hôtellerie ou du marché de l'occasion, celui de la multidiffusion sur des plateformes tierces. Les exploitants des flottes pourront accroître de fait leur visibilité. "Une proposition de valeur qu'ils comprennent aisément du fait que beaucoup ont pris le virage des services de mobilité et sont conscients de leur avantage sur la concurrence", observe Yann Menard.

Getaround est la première plateforme de diffusion à avoir ouvert ses tuyaux. Les véhicules des concessionnaires pourront donc entrer dans une logique d'autopartage aux côtés de ceux soumis par la communauté de particuliers et de gestionnaires de flotte présents sur le site. Des discussions ont été entamées par Kitts.io pour ajouter deux autres références à la liste avant fin 2021. "Nous voulons dépasser la barre des 10 plateformes de diffusion en 2022", confie Yann Menard. L'un des enjeux prioritaires sera la connectivité des véhicules de sorte à étendre les horaires d'accès. En la matière, Getaround a fait un bond en avant à l'entame de la période estivale.

A ce jour, 3DSoft équipe quelque 1 900 points de réparation tricolores. Ce qui constitue une base de prospection suffisamment large pour Kitts.io. "Très concrètement, grâce à notre application, un concessionnaire pourra élargir sa flotte de véhicules de courtoisie sans prendre de risque financier", soutient Thibault Sarrazin, directeur général de la start-up. Son homologue chez l'éditeur de logicel, Alexandre Rodrigues, se montre tout aussi confiant : "en ouvrant MecaPlanning à d'autres start-ups, nous enrichissons notre écosystème et marchons dans le sens de l'histoire. C'est gagnant-gagnant".