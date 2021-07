Alphabet lance sa carte mobilité avec Betterway

Le loueur longue durée Alphabet ajoute à son catalogue la carte de paiement de Betterway dédiée à la mobilité des salariés. Un outil facilitant la mise en place du Forfait Mobilité Durables.

La question de la mobilité des collaborateurs ne s’aborde plus uniquement sous l’angle de la voiture de service ou de fonction. Une évolution de plus en plus prégnante dans les entreprises à laquelle les acteurs de la gestion de flotte entendent apporter des réponses. C’est ainsi qu’Alphabet a décidé d’ajouter à son catalogue de prestations une carte de paiement pour les services de mobilité. Un partenariat a été noué en ce sens avec Betterway.

Les clients d’Alphabet peuvent donc désormais bénéficier de conditions préférentielles lors de la souscription de la carte mobilité Betterway. Elle permet aux collaborateurs de bénéficier d’une solution de paiement utilisable auprès des 30 000 marchands de mobilité durable (transports en commun, covoiturage, vélos, trottinettes et scooters partagés), sans oublier la prise en charge des courses en taxi et des frais de carburant dans le cadre de leur budget mobilité.

Cette carte est également un moyen de faciliter la mise en place du Forfait Mobilité Durable grâce auquel les entreprises peuvent soutenir la mobilité de leurs salariés à hauteur de 500 euros par an. Quelle que soit l’utilisation de la carte, une plateforme de gestion permet à l’employeur de piloter celle-ci et de suivre en temps réel l’utilisation de l’enveloppe allouée à chacun. Les salariés peuvent de leur côté gérer l’évolution de la consommation de leur budget mobilité via leur espace en ligne.

"Nous nous sommes tout naturellement tournés vers Betterway, qui propose l’offre la plus complète et la plus intéressante pour nos clients, explique Stéphane Crasnier, le PDG d’Alphabet France.Nous sommes fiers d’être un des premiers acteurs de mobilité à proposer ce type de solution innovante, complémentaire à nos autres offres et qui répond aux nouvelles attentes des entreprises et de leurs collaborateurs tout en s’inscrivant dans une démarche éco-responsable".