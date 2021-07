Fermetures et cessions des établissements RRG : la CGT monte au créneau

Le syndicat CGT de la filiale Renault Retail Group (RRG) s’inquiète pour l’avenir du réseau commercial de la marque au losange. Depuis 2020 et jusqu’à la fin de cette année, plus d'une vingtaine d’établissements seront rachetés ou fermés.

Le réseau de la filiale commerciale du groupe Renault se réduit comme peau de chagrin. Au lendemain d’un Comité social et économique central (CSEC), durant lequel RRG a présenté son “plan Paris”, l’officialisation de l’acquisition d’un site à la Défense ainsi que la fermeture de deux établissements parisiens, la CGT pointe du doigt la politique de développement du réseau commercial avec la vente des établissements dans toute la France. Ces cessions serviraient “ à générer du cash dans le cadre de son plan d’économie”, selon Yoann Almirall, délégué syndical central RRG.

De 2020 à la fin 2021, il est prévu qu’une vingtaine d'établissements quittent RRG. Une partie d'entre eux seront vendus à des investisseurs privés ou tout simplement fermés. En 2019, le réseau comptait 52 établissements et plus de 8 000 salariés. D’ici à la fin de l’année, il ne devrait en rester que 37 et un effectif de 5 100 employés. Yoann Almirall précise que ”pour ce qui est des fermetures, il y a un reclassement des effectifs et pour les cessions, le repreneur récupère l’ensemble des personnels de l’établissement. Au total, nous estimons que 2 600 personnes ne seraient pas reconduits dans le réseau RRG” .

Un réseau commercial négligé par Renault selon la CGT

Parallèlement, la CGT reproche à la direction de Renault de prendre la filiale commerciale de la marque comme "un simple outil pour maintenir les résultats du groupe Renault aux dépens de sa filiale et des salariés". Le syndicat blâme une stratégie à court terme de la part du constructeur qu'il juge "peu efficace". "RRG est une plateforme test pour Renault qui utilise RRG pour développer de nouvelles approches commerciales et environnementales. Malgré ces charges supplémentaires, nous devons dégager des résultats, et ce avec des étabissements en moins“, s’agace Yoann Almirall.