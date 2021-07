Stellantis confirme sa troisième gigafactory en Italie

Après Douvrin et Kaiserslautern, Stellantis va installer une troisième usine de batteries en Italie, dans l'usine de Termoli. Le groupe vise une capacité de 80 GWh en Europe en 2025.

A l'occasion du Stellantis EV Day, le 8 juillet 2021, où le groupe a notamment annoncé un investissement de 30 milliards d'euros dans l'électrique sur les 5 ans à venir, Carlos Tavares a confirmé que l'Italie allait recevoir la troisième gigafactory de batteries du groupe.

"Nous avons trouvé un accord avec le gouvernement italien pour qu'il soutienne la transformation de notre usine de moteurs de Termoli", a indiqué le directeur général. Cette usine vient ajouter à celles de Douvrin, en France, et Kaiserslautern, en Allemagne.

Plus largement, compte tenu de la part grandissante des véhicules électriques dans ses gammes, Stellantis a fait le point sur ses besoins en GWh. En 2025, il pourra compter sur 130 GWh, dont 80 en Europe et 50 aux Etats-Unis. A l'horizon 2030, Stellantis vise 260 GWh, dont 170 en Europe et 90 GWh outre-Atlantique.

Cette capacité fera naturellement appel à ACC, la coentreprise entre Stellantis et TotalEnergies-Saft. D'ailleurs, ACC pourrait même construire, à l'avenir, une usine de batteries aux Etats-Unis. Mais pour atteindre les GWh souhaités, Stellantis compte aussi sur les partenaires que sont, notamment, CATL, BYD, SVolt ou Samsung.