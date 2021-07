Le Mondial et Equip Auto font cause commune

Dans un contexte difficile pour les salons automobiles, avant même la pandémie, le Mondial de l'Automobile et Equip Auto se réussissent pour tenter d'exister à nouveau, notamment face aux salons allemands que sont l'IAA et Automechanika.

Le Mondial 2020 devait être celui du renouveau mais la pandémie a finalement conduit à son annulation. Une décision actée dès le mois de mars 2020. Quant à Equip Auto, salon dédié aux professionnels de l'automobile, sa dernière édition a eu lieu en 2019 à la Porte de Versailles, à Paris. Le Mondial sera le fer de lance, du 17 au 23 octobre 2022, alors qu'Equip Auto se tiendra du 18 au 22 octobre.

Aujourd'hui, les organisateurs de ces deux évènements (PFA, Fiev et FFC) ont décidé de faire cause commune en se réunissant au sein de la "Paris Automotive Week". "Après deux ans de pandémie, devant les défis historiques qu'affronte l'industrie automobile, nous rassembler en un même lieu s'est imposé à nous comme une évidence", ont déclaré conjointement Luc Chatel, président de la PFA, et Claude Cham, président d'honneur de la Fiev. "C'est ainsi qu'est née la Paris Automotive Week, afin que Paris soit, pendant une semaine, la vitrine, le laboratoire et le forum de l'automobile et des mobilités du XXIe siècle", ont-ils poursuivi.

Pour mémoire, la PFA avait repris l'organisation du Mondial en 2019 avec la volonté de réinventer ce salon qui avait fêté son 120e anniversaire en 2018. Elle avait alors choisi l'agence d'évènementiel Hopscotch après avoir dénoncé le contrat avec AMC Promotion, l'organisateur historique de l'événement.

Equip Auto, qui avait déjà programmé son édition pour 2022, trouve ici un appui de choix avec le Mondial mais devra aussi se faire une place face à la référence Automechanika. En effet, le salon allemand de l'après-vente, qui aura une version light en 2021, se tiendra à nouveau du 13 au 17 septembre 2022 dans une configuration plus classique. Soit juste un mois avant Equip Auto. Durant cette période où tous les investissements sont mesurés, il va falloir convaincre les exposants de venir à Paris et d'enchaîner deux salons d'envergure.