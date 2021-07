Les effectifs dans les concessions augmentent

Malgré la pandémie et la fermeture des points de vente au printemps 2020, les concessionnaires ont vu leurs effectifs augmenter pendant cette période. Pour les 100 plus importants distributeurs automobiles, le nombre de collaborateurs a progressé en moyenne de 3,5 %.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les effectifs des cents plus grands groupes de distribution automobile en France ont progressé entre 2019 et 2020, et ce, malgré la pandémie et la fermeture des concessions pendant près de deux mois au printemps dernier.

Alors que leur chiffre d’affaires a enregistré une baisse moyenne de 3,5 % et leur volume de vente de véhicules neufs, de 12,5 %, leur effectif a progressé de 3,5 %. Il est passé en moyenne de 835 à 865 personnes. Pour rappel, selon la dernière étude du l’Anfa, le commerce automobile (code NAF 4511Z) représentait en 2019, 155 782 actifs, soit 37 % des plus de 500 000 personnes travaillant dans la branche des services de l’automobile (salariés et indépendants).

La raison d’un tel phénomène ? Aucune étude n’a encore été réalisée, et nous n’avons pas plus de retour sur les profils de ces postes, mais deux explications peuvent être néanmoins mises en avant. La première est la concentration. Bien que le rapprochement des groupes automobiles a connu une relative acalmie en 2020, la tendance de fond reste toujours à un regroupement des acteurs de la distribution, qui, de facto, voient leur effectif gonfler par l’acquisition de nouveaux sites. Ainsi, chez les dix premiers distributeurs français, les effectifs ont progressé de 206 personnes en moyenne. Seul le groupe picard Gueudet, important distributeur Renault, a vu son effectif se réduire de 38 personnes sur 4 200 personnes, soit une diminution de moins de 1 %.

La seconde explication est liée au besoin chronique de personnels, principalement dans l’après-vente (mécaniciens, carrossiers, réceptionnistes, etc.), mais aussi dans les concessions, notamment pour les métiers de la vente et du conseil. Les réseaux sont en permanence en sous-effectif, les recrutements sont très actifs, ce qui explique en partie, l’augmentation des effectifs.