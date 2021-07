TomTom se lance dans l'assistance intelligente à la vitesse

Le spécialiste de la cartographie et de la navigation TomTom commercialise un logiciel à destination des constructeurs afin que ces derniers puissent répondre à une nouvelle étape de la réglementation européenne sur les aides à la conduite.

A partir du 1er juillet 2022, tous les nouveaux modèles commercialisés en Europe devront être équipés d’une assistance intelligente à la vitesse (ISA). Adopté par la Commission européenne en mai 2021, ce système est conçu pour inciter les conducteurs à ralentir lorsqu’ils dépassent la vitesse autorisée.

A lire : TomTom sort la plateforme Navigation for Automotive

Selon cette nouvelle règlementation, tous les systèmes devront disposer d'informations très précises, claires et implicites sur les panneaux de limitations de vitesse, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui sur la plupart des modèles dotés de cette technologie.

"Les dispositifs combinant des caméras, un système de positionnement par satellite et des cartes numériques mises à jour régulièrement constituent les technologies qui offrent les meilleures performances et la plus grande fiabilité", indique Antoine Saucier, directeur général de TomTom Automotive.

C’est pourquoi le néerlandais lance un nouveau logiciel appelé TomTom Virtual Horizon. Ce logiciel propose aux constructeurs automobiles une solution tout-en-un comprenant un positionnement précis et une prédiction intelligente de l'itinéraire.

Le logiciel s'appuie sur le contenu cartographique ADAS de TomTom, qui équipe déjà plus de cinq millions de véhicules dans le monde. Il prend en compte notamment les limitations de vitesse, les panneaux de signalisation, les côtes, les courbes et virages, les informations sur les voies et les feux de signalisation, etc. Ce logiciel exploite la connectivité du véhicule lorsqu'elle est disponible ou fonctionne entièrement hors ligne, ce qui limite les coûts liés au matériel embarqué.