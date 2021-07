Volkswagen : 11 milliards de bénéfice opérationnel au premier semestre 2021

Grâce à une reprise qu'il qualifie de solide, le groupe Volkswagen a dégagé un bénéfice opérationnel de 11 milliards d’euros pour le compte du premier semestre 2021. Le second devrait être plus perturbé par la crise des semi-conducteurs.

Le groupe Volkswagen a annoncé, vendredi 9 juillet 2021, un bénéfice opérationnel de 11 milliards d'euros pour le compte du premier semestre de l'exercice en cours. Le groupe affirme avoir bénéficié d'une reprise "solide", malgré les pénuries de composants qui devraient plomber le deuxième semestre.

"Les livraisons (...) ont continué à se redresser de manière solide au premier semestre", s'est félicité le constructeur, dans un communiqué de résultats préliminaires. Le groupe indique un bénéfice opérationnel "d'environ 11 milliards d'euros", et un flux net de trésorerie de "10 milliards d'euros". L'entreprise affirme également avoir réalisé, entre janvier et juin, un "très haut" chiffre d'affaires, sans plus de précisions.

A la même période en 2020, Volkswagen avait subi une perte opérationnelle de 1,5 milliard d'euros en raison de la crise sanitaire mondiale. Le fabricant dépasse son niveau du premier semestre 2019, avant la pandémie de coronavirus, lors duquel il avait engrangé un résultat opérationnel de 8,99 milliards d'euros. Le groupe allemand prévient toutefois que "la pénurie de semi-conducteurs (...) est davantage susceptible d'entraîner des dépréciations au second semestre".

Au début de l'année, le groupe a profité du redémarrage de l'économie mondiale, grâce à une accalmie sur le plan de la pandémie, notamment aux Etats-Unis et en Chine, puis en Europe. Volkswagen publiera, le 29 juillet prochain, ses résultats complets du premier semestre 2021. (avec AFP)