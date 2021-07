Plus de 2 millions de moins de 25 ans ont profité du dispositif "Un jeune, une solution"

La prime à l'embauche lancée par l'Etat il y a un an a permis d'apporter des solutions à plus de deux millions de jeunes. Entre 2020 et 2021, ce dispositif a nécessité un investissement supérieur à 9 milliards d'euros.

Tout faire pour que les jeunes ne soient pas les sacrifiés du Covid-19. Il y a un an, en pleine pandémie, le gouvernement martelait ce message avec l'ambition de soutenir l'emploi des débutants dans un contexte économique pour le moins défavorable et lançait le dispositif "un jeune, une solution". Une mesure qui vise à inciter l'embauche des moins de 25 ans avec notamment le versement d'une prime de 4 000 euros à toute entreprise s'inscrivant dans cette démarche.

A l'origine de 520 000 CDI et CDD

Le 8 juillet 2021, la ministre du Travail Elisabeth Borne n'a pas caché sa satisfaction après un premier bilan plutôt porteur. "On peut le dire : le plan un jeune, une solution a rempli sa mission pour sa première année", a-t-elle indiqué. Rappelant que "les jeunes sont toujours les premières victimes en temps de crise", Elisabeth Borne a détaillé les résultats de ce dispositif qui aura demandé, à date, un investissement de plus de 9 milliards d'euros sur les années 2020 et 2021.

Le principal levier de cette mesure, la fameuse prime de 4 000 euros, a rencontré un succès important puisque l'Etat en a accordé 520 000, sur les douze derniers mois, pour des CDI ou et des CDD de plus de trois mois. En parallèle, l'opération un jeune, une solution a également profité aux contrats d'apprentissage (avec des aides qui peuvent aller de 5 000 à 8 000 euros) dont les volumes ont progressé de 42 % entre 2020 et 2019 (à hauteur de 525 600 dossiers).

350 000 offres déposées par 10 000 entreprises

Autre satisfaction, le gouvernement entendait non seulement favoriser l'emploi des jeunes mais aussi impliquer le plus possible les entreprises dans sa démarche. Le lancement en novembre 2020 de la plateforme éponyme répondait précisément à cette ambition. A date, 350 000 offres y ont été déposées par plus de 10 000 entreprises et le ministère du Travail fait état de 3 millions de visites depuis son déploiement.

Enfin, le sujet de la garantie jeune (qui permet aux 16-25 ans de toucher une aide mensuelle pouvant atteindre 497 euros en échange du suivi d'une formation visant à l'insertion), qui ne figure pas directement dans ce dispositif mais s'inscrit dans une démarche plus globale, semble lui aussi satisfaire l'exécutif. Le ministère du Travail comptabilise 121 000 nouveaux bénéficiaires depuis un an.