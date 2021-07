Ford France lance sa Business School

Alors qu'il manque actuellement une centaine de vendeurs au sein de son réseau tricolore, Ford France investit dans la formation en déployant un cursus dispensé en partenariat avec la Montpellier Business School et la CCI de l’Occitanie.

Pour répondre à la fois aux mutations du secteur automobile et aux difficultés des réseaux de distribution à trouver de nouveaux talents, Ford France a choisi de lancer son propre centre de formation. La filiale tricolore du constructeur américain s'est associée à la Montpellier Business School (MBS) ainsi que la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de l’Occitanie pour créer une formation diplômante et professionnalisante d’"attaché commercial".

"Le monde de la distribution automobile est en pleine mutation, technologique d’une part avec la part grandissante du numérique, mais également l’électrification massive dans laquelle Ford s’est engagée. Je suis particulièrement fier de lancer cette Ford Business School afin de répondre à tous ces enjeux et ainsi former des attachés commerciaux qui auront, d’ici quelques mois, du sang bleu Ford dans les veines", se réjouit Louis-Carl Vignon, président de Ford France.

Paris, Bordeaux et Lyon

Ce cursus en alternance (25 % à l’école, 75 % en entreprise) d'une durée de 12 mois, réunira à compter de septembre 2021, 12 apprentis sur chacun des trois centres de formation qui ouvriront à Paris, Bordeaux et Lyon. Ford s'appuiera "sur des formateurs et équipes pédagogiques expérimentés, maîtrisant le secteur de l’automobile, afin de proposer des contenus personnalisés aux enjeux du secteur et de la marque".

Egalité des chances et diversité des profils auront en outre valeur de maîtres mots dans le choix des candidats retenus. Actuellement, en France, le réseau de distribution de Ford souffre d'un manque d'une centaine de vendeurs en véhicules neufs.