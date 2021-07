Jeunes diplômés, visez le secteur informatique et l'Ile-de-France pour trouver un poste

Selon une enquête de LinkedIn, les secteurs de l'informatique et des services aux entreprises sont les principaux pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes diplômés. Sur le plan géographique, c'est en région parisienne qu'ils ont le plus de chance de trouver un travail.

La question de l'emploi des jeunes revient souvent au centre des débats depuis dix-huit mois et le début de la pandémie de Covid-19. Dans un contexte économique tendu, ces derniers constituent malheureusement une variable d'ajustement dans de nombreuses entreprises. Raison pour laquelle, l'Etat ne cesse de se mobiliser en leur faveur au gré de communications ou de dispositifs dédiés, tels que celui "un jeune, une solution".

Le télétravail progresse aussi sur cette cible

Aujourd'hui, si la situation reste précaire, des opportunités de carrière s'offrent aux débutants. Le réseau social professionnel LinkedIn s'est ainsi intéressé à l'emploi des jeunes diplômés. Au travers de son premier baromètre, ses équipes ont analysé les 22 millions de membres fédérés en France pour identifier les secteurs, postes et régions les plus porteurs pour les profils junior.

Le secteur informatique, et celui du numérique dans sa globalité, est ainsi celui qui offre le plus d'opportunités, devant les services aux entreprises et l'industrie manufacturière. Dans le top 10, on retrouve également la finance, les biens de consommation, la santé, la vente au détail, le BTP, l'immobilier ainsi que les médias et la communication.

"Les jeunes diplômés doivent ajuster leur recherche"

Au niveau des métiers, ceux de gestionnaires de paie et assistants comptables enregistrent les plus fortes croissances, suivis par ceux de développeur, technicien de maintenance ou commercial. Enfin, sur le plan géographique, en dépit de sa désaffection, l'Ile-de-France reste la région la plus favorable aux jeunes diplômés. L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine complètent le podium. A noter que le télétravail progresse également auprès des juniors. Le travail à distance figure ainsi dans 4 % des annonces demandant peu d'expérience contre 0,3 % il y a un an.

"Face à un marché du travail très concurrentiel, les jeunes diplômés doivent ajuster leur recherche d’emploi pour cibler les régions qui recrutent et les compétences les plus recherchées. Les entreprises investissent dans des talents qui ont aussi des capacités relationnelles outre les compétences techniques et qui sont capables d’apprendre et de s’adapter rapidement", commente Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction chez LinkedIn Actualités.