GCA compte maintenant 4 concessions Toyota en Belgique et 4 plateformes de pièces API en France.

Le groupe GCA a toujours de l'appétit

En ajoutant une nouvelle concession Toyota en Belgique mais aussi un site de pièces API à Vannes (56), le groupe GCA poursuit son développement.

A l'aube de l'été 2021, le groupe GCA vient d'ouvrir une 4e concession Toyota en Belgique, à Péruwels, dans la province du Hainaut. Cette concession, qui arbore le panneau Toyota depuis 1977, distribue 200 véhicules par an et une centaine de VO. Mais Ludovic Girona, le directeur général du groupe choletais, y voit un potentiel et souhaite dynamiser les ventes.

Avec cette nouvelle adresse outre-Quiévrain, après Mouscron, Tournai et Charleroi, le groupe GCA écoule 1 200 VN Toyota dans le pays par an. "L’objectif est de continuer à comprendre les règles propres à chaque pays, tout en veillant à la satisfaction de la clientèle et à tisser des liens forts avec Toyota Belgique", poursuit le groupe dans un communiqué. Il nous promet même une nouvelle étape à la rentrée.

Mais le groupe GCA, qui compte 79 concessions en France et en Belgique, a d'autres cordes à son arc. En effet, en plus du VO avec GVO (à Saint-Grégoire (35) et au Mans (72), le groupe a aussi une activité pièces de rechange avec des magasins aux couleurs d'API (le réseau de distributeurs de pièces du groupe Doyen Auto). Après ceux du Mans, Rennes (Saint-Grégoire) et Vitré (35), GCA vient de reprendre celui de Vannes (56) qui affiche un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros.

La pièce de rechange est une activité à part entière pour le groupe mais aussi complémentaire. En effet, pour Ludovic Girona, "la cohérence apparaît encore plus marquée dans le cadre de nos centres d'occasion GVO dont les ateliers de préparation s'appuient sur un site API."

Pour mémoire, le groupe GCA, présidé par David Gaist, 14e groupe de distribution en France dans notre Top 100, a distribué 21 492 VN (dont 15 400 Toyota) et 24 906 VO en 2020. Une année où son chiffre d'affaires consolidé a atteint 744 millions d'euros (+9,8 %). Le groupe compte 1 200 collaborateurs et distribue les marques Toyota, Lexus, BMW, Mini, Kia, Hyundai, Abarth, Fiat, Fiat Professional, Alfa, Jeep, Suzuki et Mitsubishi.

Le site API de Vannes