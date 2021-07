MeetDeal recrute un responsable des nouveaux business

La start-up spécialisée dans la digitalisation des parcours d'achat automobile a annoncé l'arrivée de Romain Dumartin comme responsable des nouveaux business. Cet ancien cadre de l'agence Re-Mind PHD met à profit son carnets d'adresses dans l'automobile et la grande consommation.

Il y a du sang neuf chez MeetDeal. La start-up experte des parcours clients digitaux et de la relation client dans le secteur automobile a officialisé, lundi 12 juillet 2021, le recrutement de Romain Dumartin en qualité de responsable des nouveaux business. Une embauche à inscrire dans une politique de renforcement des équipes puisque les cofondateurs, Frédéric Torreilles et Jérémy Clanet, ont intégré 50 personnes en 24 mois, comme ils le soulignaient encore en octobre dernier.

En ce qui concerne Romain Dumartin, diplômé d’un MBA de l’INSEEC et de Sup de Pub, il a notamment travaillé comme gestionnaire de compte puis responsable d'activité chez Re-Mind PHD, l'agence de communication qui fait partie de la société Omnicom Media Group France. Il animait alors un portefeuille de marques automobiles et grande consommation. Expert des stratégies de digitalisation des marques, il se voit chargé du développement commercial et des nouveaux marchés.

Dans son nouveau rôle, la direction lui a confié le développement de l’activité commerciale, la gestion et le suivi du portefeuille et l’identification de nouveaux marchés. Pour rappel, en mars 2021, la jeune pousse fondée à Rivesaltes, près de Perpignan (66), s’est internationalisée avec l’ouverture d’une première filiale à Barcelone, où une partie de l'équipe de développement est en partie s'installée.