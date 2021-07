Honda modernise son offre de services avec Icare

La marque japonaise s'est associée à Icare pour dépoussiérer son offre de prestations complémentaires. Honda lance un pack 4-en-1 qui regroupe tous les besoins des clients durant la vie de leur véhicule.

Vent de fraîcheur sur le catalogue des services de Honda. La marque japonaise a annoncé le lancement d'un pack de services 4-en-1 à destination des acheteurs de véhicules neufs. Cette proposition à cela d'inédit qu'elle regroupe alors l'entretien, la garantie, l’assistance et le contrôle technique du véhicule dans un contrat sans engagement de durée.

Pour composer le Pack Services 4-en-1, Honda qui a souhaité répondre à la demande pressante des clients pour des formules "tout compris" a fait appel à Icare. "Chez Honda nous avons l’avantage de vivre au quotidien la qualité de nos véhicules. Et c’est cette confiance que nous voulons faire partager à nos clients en souhaitant améliorer régulièrement la qualité de nos prestations de service après-vente, soutient Thomas Lemoine, directeur du marketing après-vente Honda France. Le Pack Services 4-en-1 est une étape supplémentaire dans l’offre de sérénité que nous pouvons proposer à nos clients et futurs clients".

Concrètement, sur une durée maximum de 60 mois et un kilométrage limité à 100 000 km, les consommateurs peuvent verser un montant mensuel afin de profiter de la couverture et des avantages du Pack Services 4-en-1. A l'exception de la NSX, toutes les Honda commercialisées en France par le réseau officiel Honda et âgées de moins de 12 mois à partir de la date d’immatriculation et ayant parcouru moins de 10 000 km sont éligibles à cette solution. A titre d’exemple, sur une Honda e, la citadine électrique de la marque nippone, un client versera un montant de 17 euros par mois. Autrement, Honda autorise un versement comptant à la signature du bon de commande.

Pour le client, les avantages se résument en quatre points. Honda laisse la possibilité de résilier à tout moment et d'être remboursé dans le cas de paiement comptant. La marque assure qu'aucune hausse de tarifs des pièces et main d’œuvre ne s'appliquera pendant toute la durée de la prestation choisie. Le montant des prestations sont connues dès le départ et le réseau se tient à disposition pour intervenir au besoin.