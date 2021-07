Opel Astra, un goût de 308

La 6e génération de l'Opel Astra vient d’être dévoilée. La berline allemande adopte la nouvelle identité stylistique de la marque, à l’image de la calandre Vizor, tout en s’emparant des fondamentaux techniques de la Peugeot 308.

La nouvelle génération de berlines du segment C sort progressivement du bois chez Stellantis. DS Automobiles avait ouvert la voie en février 2021 en révélant la nouvelle DS4, suivi par Peugeot en mars pour la présentation de la 3e génération de la 308, et enfin par Opel ce 13 juillet pour la 6e mouture de l’Astra. Ces trois modèles ont plusieurs points communs. Outre le fait d’appartenir au même groupe, ils partagent la même plateforme EMP2, et de fait proposent des prestations globalement identiques. Ce que nous verrons par la suite.

Mais procédons tout d’abord à un rapide aperçu de cette nouvelle Astra, dont Opel annonce fièrement qu’elle a été dessinée et développée à son siège allemand de Rüsselsheim, et qu’elle y sera également fabriquée à compter de l’automne 2021. Le style de la berline se veut relativement épuré, se rapprochant assez sensiblement de celui du nouveau Mokka. L’Astra reprend la calandre Vizor, ce long bandeau noir courant sur toute la largeur du véhicule, englobant le logo de la marque en son centre et les feux à Led à ses extrémités. A l’arrière, on retrouve les feux finement dessinés et le blitz servant également de serrure pour le hayon en matériau composite.

"La nouvelle Astra est une remarquable évolution de notre philosophie de design. Avec sa face avant Vizor caractéristique, ses passages de roue musclés et ses surfaces très fluides, elle affiche une personnalité très sportive et beaucoup d’autorité", décrit Mark Adams, le vice-président du design d’Opel. Et d’ajouter que "l’habitacle se tourne aussi résolument vers le futur" avec une "planche de bord orientée vers le conducteur et le Pure Panel dont la vitre semble être d’un seul tenant". Le Pure Panel, lui aussi inauguré par le Mokka, est cet ensemble réunissant deux écrans de 10 pouces ainsi que la buse d’aération côté conducteur. L’habitacle apparaît relativement sobre avec un minimum de commandes physiques et surtout peu de reliefs au niveau de la planche de bord, là où ses compères 308 et DS4 ont tendance à en abuser.

En termes de gabarit, la nouvelle Astra pointe à 4 374 mm de longueur, 1 860 mm de largeur, 2 675 mm d’empattement et 422 litres de coffre, ce qui la situe dans la moyenne du segment. Des mensurations qui lui permettent de gagner en habitabilité par rapport à la génération précédente. Ensuite, à l’instar des autres productions de Stellantis, l’Astra mise sur deux motorisations hybrides rechargeables, l’une développant 180 ch, l’autre 225 ch, embarquant, dans les deux cas, une batterie de 12,4 kWh et une boîte EAT8. Des motorisations essence et diesel sont également au programme.

Opel propose enfin un niveau d’équipement complet alliant technologie et confort. Au menu, des sièges avant "extrêmement confortables" développés en interne et une pléiade d’aides à la conduite comme le grand affichage tête haute, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection longue portée des angles morts, la caméra Intelli-Vision 360° pour faciliter le stationnement, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, l’alerte de circulation transversale arrière et le positionnement actif dans la voie.

"L’Astra est soignée jusque dans les moindres détails, assure Michael Lohscheller, le PDG d’Opel. Nous sommes convaincus que la prochaine génération a tout ce qu’il faut pour devenir encore une fois un best-seller et faire venir à la marque de nombreux nouveaux clients". Il leur faudra patienter jusqu’au début de l’année 2022 pour prendre le volant du véhicule dont les commandes s’ouvriront dans le courant de l’automne.