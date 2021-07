Stellantis veut optimiser ses implantations en Ile-de-France

Le constructeur vient de lancer une étude afin d'optimiser ses implantations en Ile-de-France. Le pôle tertiaire de Poissy, Peugeot Sport à Versailles ou encore la R&D de Vélizy feront l'objet de discussions. Cela pourrait concerner 10 000 salariés.

A l'occasion d'un Comité social d'entreprise central (CSEC) qui s'est tenu le 13 juillet 2021, Stellantis et les syndicats ont validé le lancement d'une étude "pour optimiser les sites du groupe en Ile-de-France."

Pour FO, la première force syndicale du groupe en France, l'usine de Poissy (78) a une belle opportunité dans cette réorganisation qui pourrait toucher 10 000 salariés selon elle. "Parmi les sites franciliens, l'usine de Poissy a une carte à jouer compte tenu des surfaces disponibles importantes qu'elle peut offrir", explique le syndicat.

Le site de Poissy, où sont aujourd'hui produits les DS3 Crossback et Opel Mokka, a déjà accueilli en 2015 la Digital Factory qui regroupe 300 experts. De plus, pour FO, "la sérénité du climat social est aussi un gage pour permettre d'accueillir de nouveaux services du groupe pour développer l'activité et garantir la pérennité d'un site qui jouit d'un emplacement stratégique, aux portes de Paris et à proximité immédiate des infrastructures autoroutières et fluviales", souligne Brahim Aït Athmane, délégué syndical FO de l'usine Stellantis de Poissy. "Le ciel de Poissy pourrait bien se dégager avec cette étude et offrir un avenir à très long terme pour ce site pour lequel FO se mobilise fortement depuis 2012."

L'étude, dont les conclusions sont attendues en octobre 2021, porte sur le CEMR, le pôle tertiaire de Poissy, ainsi que l'espace industriel du même lieu, mais aussi celui de Peugeot Sports à Versailles (78) et la recherche et développement du site de Vélizy (78).