Uwe Hochgeschurtz va prendre les commandes d’Opel

Actuellement PDG de Renault Allemagne, Autriche et Suisse, Uwe Hochgeschurtz rejoindra Stellantis le 1er septembre 2021 pour devenir PDG d’Opel. Michael Lohscheller, en poste depuis 2017, quitte le groupe.

Opel aura un nouveau patron à compter du 1er septembre 2021. L’allemand Uwe Hochgeschurtz succèdera à cette date à Michael Lohscheller, en poste depuis 2017, qui, selon les termes du communiqué envoyé par le constructeur, "a décidé de relever de nouveaux défis à l'extérieur de Stellantis". Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, a tenu "à remercier chaleureusement" ce dernier "pour avoir établi, avec les employés, des bases solides et durables pour Opel".

Uwe Hochgeschurtz est actuellement PDG de Renault Allemagne, Autriche et Suisse. Il a débuté sa carrière dans l’industrie automobile en 1990 chez Ford, avant de rejoindre Volkswagen en 2001 et Renault en 2004. Il a étudié l'administration des affaires en Allemagne (Wuppertal & Cologne), au Royaume-Uni (Birmingham) et en France (Paris Dauphine).

Dans ses nouvelles fonctions, il sera rattaché directement à Carlos Tavares et rejoindra par la même occasion la Top Executive team du groupe. "Je suis convaincu qu’Uwe saura mener à bien ce nouveau chapitre de la marque Opel, grâce à sa grande expérience automobile de plus de 30 ans", a réagi le PDG du groupe. Le nouveau patron arrive à un moment clé pour la marque au blitz qui vient d’annoncer son passage au tout électrique en Europe en 2028 ainsi que son arrivée prochaine en Chine.