CarNext met ProovStation à l'épreuve

Depuis quelques semaines, le spécialiste du véhicule d'occasion multicanal, CarNext, s'est équipé de portiques d'inspection automatisée de ProovStation. Cette technologie est pour l'heure en test au Pays-Bas, mère patrie de cette spin off de LeasePlan.

C'est une expérimentation pleine de promesse qui se déroule depuis le mois de juin 2021. Il y a quelques semaines maintenant que le groupe CarNext, fraichement devenu filiale indépendante de LeasePlan spécialisée dans la revente de véhicules d'occasion, s'emploie à expérimenter le portique d'inspection automatisée de ProovStation. Une phase de test que l'entreprise a décidé de réaliser aux Pays-Bas, sa terre d'origine.

"CarNext investit en permanence dans les technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation de pointe pour garder notre plate-forme à l'avant-garde et répondre aux besoins changeants des clients. Cette nouvelle technologie d'inspection rationalisera nos opérations, permettant une mise à l'échelle significative et devenant plus efficaces, argue Grainne van Berkum, chef de l'exploitation chez CarNext. Alors que nous continuons à offrir à plus de clients des véhicules de haute qualité, nous sommes en mesure d'offrir une plus grande transparence et une meilleure expérience à tous les niveaux."

Cette opération a notamment été rendue possible par le truchement de Dekra, partenaire de ProovStation. La société d'expertise et de contrôle technique a favorisé la collaboration entre CarNext, le fabricant français du portique intelligent, et le logisticien Koopman Logistics de sorte à fluidifier le parcours des véhicules. CarNext pourra ainsi évaluer le bénéfice en termes de temps et de coût de remise en vente des occasions qui lui parviennent en grande majorité de LeasePlan à la faveur d'un accord d'exclusivité. La date de fin de mise à l'épreuve n'a pas été communiquée.

Dans le schéma logistique, le scanner de ProovStation assurera des contrôles holistiques pour toutes les voitures proposées par CarNext aux Pays-Bas avant qu'elles ne soient reconditionnées sur 228 points de contrôle. Cela comprend l'analyse de la carrosserie, du soubassement et de l'intérieur de la voiture. Le scanner utilise plus de 20 caméras haute résolution et un logiciel d'intelligence artificielle pour identifier les dommages préexistants, notamment les bosses et les rayures. Le scanner produit également un rapport d'inspection comprenant toutes les données collectées à partir d'un véhicule.