LeasePlan commande 3 000 fourgons à Arrival

Le loueur longue durée LeasePlan anticipe une montée en flèche des demandes de véhicules utilitaires légers électriques de la part de ses clients. D’où la signature d’un partenariat avec Arrival portant sur une première commande de 3 000 fourgons.

LeasePlan table sur une accélération de la demande de ses clients européens en fourgons 100 % électriques, une montée en régime notamment liée à l’essor du commerce en ligne. Le loueur longue durée se prépare en conséquence en signant un partenariat avec Arrival auprès de qui une première commande de 3 000 utilitaires électriques a été signifiée. Celle-ci devrait être définitivement validée au cours du 3e trimestre 2021.

"La demande d'achats en ligne monte en flèche, mais cette demande doit être satisfaite de manière responsable et les préoccupations concernant la pollution des véhicules de livraison doivent être résolues, réagit Tex Gunning, le PDG de LeasePlan. Je suis donc ravi de m'associer à Arrival, qui permettra à LeasePlan de fournir à nos clients des fourgons électriques les plus écologiques, les plus propres et les plus innovants. Ensemble, nous allons révolutionner le marché en pleine croissance des utilitaires électriques et faire des livraisons zéro émission une partie intégrante de la nouvelle normalité."

Arrival est la valeur montante sur le segment des fourgons électriques. La jeune société fondée en 2015 assure être en mesure de proposer des produits abordables avec un faible coût total de possession. Un positionnement "rendu possible par la nouvelle méthode unique de conception et de production d'Arrival dans des micro-usines rapidement évolutives qui utilisent les technologies internes de l'entreprise, y compris les matériaux, les logiciels, le matériel et la robotique", peut-on lire dans un communiqué. Arrival dispose à ce jour de quatre usines dans le monde, deux aux Etats-Unis, une au Royaume-Uni, à Bicester, et une en Espagne, à Madrid. Un modèle qui a convaincu Kia et Hyundai d’investir 100 millions d’euros dans la structure.

Au sujet de l’accord noué avec LeasePlan, Avinash Rugoobur, le président d’Arrival, se dit "ravi de s'associer à une autre entreprise qui mène la charge pour accélérer la transition vers des véhicules zéro émission, apportant une mobilité durable et un air plus pur aux villes du monde entier. Avec ce nouveau partenariat, Arrival sera en mesure d'approfondir et d'étendre sa présence à l'échelle mondiale."

Ce n’est pas la première fois que LeasePlan tente un rapprochement avec un spécialiste des fourgons électriques. En 2018, le loueur avait signé un protocole d’accord avec le constructeur chinois SAIC afin de proposer à ses clients européens le Maxus EV80. Une initiative qui n’avait pas été couronnée de succès.