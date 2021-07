Capgemini n’achète plus que des véhicules électriques

Concernant sa flotte de 12 000 véhicules, Capgemini annonce qu’il ne commandera que des modèles hybrides et électriques. Le groupe souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2025, puis le zéro émission nette d’ici 2030.

Le top départ est donné pour la transition électrique des 12 000 véhicules qui composent la flotte de Capgemini. Le groupe a annoncé, le 12 juillet 2021, qu’il ne se procurera plus que des voitures et des utilitaires hybrides et électriques. Parallèlement toutes les commandes de véhicules purement essence ou diesel sont immédiatement enrayées. Capgemini compte mener à bien son ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 et parvenir en 2030 au zéro émission nette. Le groupe précise par ailleurs que cette transition électrique s'ancre dans une “transformation plus globale en faveur des déplacements durables” en favorisant la réduction des déplacements des salariés et incline les collaborateurs vers des alternatives à l’automobile tout en encourageant les déplacements durables.

Se donner les moyens de ses ambitions

Pour mener à bien ses objectifs, Capgemini s’est tourné vers des loueurs et des constructeurs automobiles qui proposent des modèles 100 % électriques et hybrides. D’après le groupe, l'arrêt des commandes commence à porter ses fruits. 13 % des véhicules les plus polluants de leur flotte disparaîtront cette année puis 24 % de plus courant 2022. Ainsi, plus de 50 % de la flotte de Capgemini sera hybride ou électrique à la fin de l’année prochaine, puis 100 % d’ici fin 2025. La transition de sa flotte doit être accompagnée d'infrastructures de recharge. Le groupe a donc fortement augmenté ses investissements dans les points de recharges électriques et devrait passer à l’électrique renouvelable pour 2025 via son engagement RE100.

Pour appuyer son engagement, le groupe annonce également qu’il rejoint l’initiative mondiale EV100 réunissant les entreprises qui s’engouffrent vers le tout électrique (Cf pages 26-27 du Journal des Flottes numéro 31) .“Cette initiative est une étape cruciale de notre transition vers une flotte de véhicules électriques. Nous nous réjouissons de nous associer à d’autres organisations à travers l’EV100 afin de partager de bonnes pratiques et d'atteindre l’échelle et la vitesse nécessaire pour réaliser notre objectif de zéro émission nette d’ici 2030”, affirme Vincent Moreau, directeur immobilier et gestionnaire de flotte de Capgemini.



