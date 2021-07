Croissance des immatriculations européennes à nuancer

Sur le premier semestre 2021, le marché européen a progressé de 25,2 %, selon l'ACEA. Une performance à relativiser puisque le volume d’immatriculations a baissé de 1,5 million par rapport à 2019.

Une fois de plus, c’est une croissance à deux chiffres qu’il faut regarder au travers du prisme de la crise sanitaire. Ce vendredi 16 juillet 2021, l’ACEA a communiqué le bilan semestriel des immatriculations sur le marché européen. L'association des constrcuteurs rapporte une croissance de 25,2 % par rapport à l’année 2020, avec un total de 5,36 millions de véhicules vendus. Cependant, cette croissance est à relativiser, puisque le marché européen a perdu 1,5 million de vente par rapport à 2019.

Compte tenu d’une année 2020 morose à cause du Covid, plusieurs pays ont su se redresser pour ce premier semestre. En tête, l’Italie, qui connaît une progression de 51,4 % sur un an. Elle est suivie de l’Espagne (34,4 %), la France (28,9 %), et la Pologne (22,1 %). Cependant, le marché belge a vu ses ventes baisser de 16,3 %

la France à contre-courant en juin

Au sein de l’Union européenne, sur le mois de juin, le marché s’est repris de 10,4 % par rapport à juin 2020, avec des ventes revenues au niveau de 2015. Si l’Allemagne (24,5 %) suivie de l’Espagne (17,1 %) et l’Italie (12,6 %) signent de jolies performances, la France quant à elle, voit ses ventes reculer de 14,7 % sur la période.

Côté constructeurs, les groupes Volkswagen et Stellantis réalisent de bons chiffres pour ce premier semestre, avec respectivement 26,4 % de parts de marché (+0,3 point) et 23,1 % (+ 1 point). D’autres comme Hyundai-Kia, BMW-Mini et Toyota-Lexus ont aussi vu leur pénétration s'améliorer. En revanche, Renault s’en sort moins bien, avec une perte de 1,6 point pour s'établir à 9,9 %. Ford et Daimler accusent aussi un léger recul de leur parts de marché.

