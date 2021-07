Renault remonte doucement la pente

Avec plus de 1,4 million de véhicules vendus dans le monde au premier semestre 2021, le groupe Renault fait beaucoup mieux qu’en 2020 mais reste en retrait par rapport à 2019. A noter que les modèles électrifiés représentent désormais un quart des ventes de la marque au losange.

Après avoir touché le fond l’an passé, le groupe Renault a redressé la barre au premier semestre 2021. Le constructeur, au cours de cette période, a vu ses ventes mondiales augmenter de 18,7 % par rapport au premier semestre 2020, marqué, faut-il le rappeler, par les nombreux confinements à travers le globe. Mais ce résultat est à nuancer dans la mesure où il reste en retrait de 24,2 % par rapport au premier semestre 2019, indique le groupe ce vendredi 16 juillet.

Avec 1 422 600 véhicules vendus dans le monde, "le groupe a poursuivi tout au long de ce semestre une politique commerciale sélective favorisant la croissance des volumes rentables sur ses différents marchés", suivant le plan présenté par son nouveau directeur général Luca de Meo en janvier, précise Renault dans un communiqué. L'idée est d'augmenter le chiffre d'affaires sur chaque véhicule en abandonnant les segments les moins rentables comme celui des citadines, vendre des versions plus chères de chaque modèle, comme les versions hybrides, et proposer des modèles plus haut de gamme.

Au sein du groupe, la marque Renault rebondit de 18,5 % par rapport au premier semestre 2020. En Europe, sa part de marché recule à 7 %, contre 7,9 % au premier semestre 2019. Mais "les véhicules électriques et hybrides représentent désormais un quart des ventes de la marque", s'est félicité son directeur des ventes Fabrice Cambolive lors d'une conférence de presse. A titre d’exemple, la version E-Tech de l’Arkana atteint pour l’heure un mix de 50 %.

Alors que la Commission européenne a annoncé son projet d'interdiction des ventes de moteurs à essence en 2035, "il faut saisir ce changement dans le comportement des consommateurs. On croît plus vite que le marché", a souligné M. Cambolive. Alors que ses concurrents Volkswagen ou Stellantis ont rapidement électrifié leurs gammes, Renault représente 8,7 % du marché des voitures électriques en Europe, avec sa pionnière Zoé (33 000 ventes) et sa Twingo (11 500). La marque doit présenter en septembre au salon de Munich son nouveau modèle électrique de gamme moyenne, la Mégane E-Tech.

La marque Dacia rebondit plus fort que Renault (+24,5 % sur un an) portée par le succès de la nouvelle Sandero, souligne le groupe. La Spring, son modèle électrique à bas coût, a enregistré plus de 15 000 commandes pour des livraisons prévues cet automne. La marque roumaine doit bientôt commercialiser la nouvelle version de son SUV Duster, et présenter en septembre un nouveau véhicule à 7 places.

En Russie, la marque Lada a renforcé sa première place avec 23 % de part de marché au premier semestre, soit "le meilleur résultat de ces dix dernières années", souligne Renault. (avec AFP)