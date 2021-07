Le pneu européen confirme son embellie au T2 2021

Au cours du deuxième trimestre 2021, il s'est ainsi écoulé 50,233 millions d'enveloppes TC4 sur le marché européen du remplacement, soit seulement 700 000 unités de moins que deux ans plus tôt.

Le rebond des ventes observé lors du premier trimestre 2021 s'est confirmé au deuxième. A cette occasion, l'industrie européenne du pneumatique a écoulé 50,233 millions d'enveloppes TC4 sur le marché du remplacement. Un résultat supérieur de 44 % à celui enregistré lors du T2 2020 mais, plus significatif, inférieur de seulement 1 % à celui du T2 2019. Le signe d'un retour progressif à la normale, selon l'ETRMA, l'association continentale des fabricants de pneus et de caoutchouc.

Plus en détails, il est intéressant de constater que la tendance actuelle est largement soutenue par le segment des pneumatiques toutes saisons. Celui-ci affiche une croissance trimestrielle de 37 % sur deux ans ! Alors qu'il s'écoulait, il y a encore 24 mois, près de deux fois plus d'enveloppes hiver que toutes saisons, la progression de ces dernières, associée au déclin des premières (-17 %), a réduit cet écart à moins d'un million d'unités. Le segment été perd quant à lui 6 points sur deux ans.

"Le monde recommence à bouger"

Pour l'ETRMA comme pour l'ensemble de l'industrie européenne, la satisfaction est aujourd'hui d'autant plus grande que tous les segments surfent sur une tendance positive. Les pneumatiques PL ont ainsi progressé de 9 % entre les T2 2021 et 2019 (3,2 millions d'unités), ceux des deux roues de 4 % (2,8 millions) et enfin les agricoles ont gagné 2 % (314 000).

"Les résultats positifs du deuxième trimestre 2021 dans tous les segments sont très prometteurs pour la reprise de l'industrie du pneumatique et pour la société, se félicite Fazilet Cinaralp, secrétaire général de l'organisation. Nous sommes soulagés et confiants de voir que, grâce aussi aux campagnes de vaccination, le monde recommence à bouger".