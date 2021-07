70 % des voitures vendues en France l'ont été par les 100 plus grands distributeurs.

Les 100 premiers groupes de distribution français ont représenté 7 ventes sur 10

Comme chaque année, Le Journal de l’Automobile vient de publier son numéro spécial sur les 100 plus grands groupes distribution en France. Le classement des plus importants distributeurs selon leurs volumes VN s'accompagne d'une fiche détaillée pour chacun d'eux.

Malgré la pandémie qui a frappé l’économie en 2020, la distribution automobile a plutôt bien réagi. Le poids des 100 premiers groupes de distribution a représenté 70 % des immatriculations françaises et un chiffre d'affaires de 45,777 milliards d’euros, soit une baisse respective de 3,5 % et de 1,683 milliard d’euros. À de très rares exceptions, les groupes ont vu leurs volumes se contracter. La moyenne est de -29,6 %, soit une baisse plus importante que le marché global qui a perdu 25,5 % en 2020.

Si des acquisitions d’envergure n’ont pas eu lieu, certains distributeurs ont pour autant poursuivi leur croissance externe avec des achats dont la grande majorité avait été initiée en 2019. C’est le cas, par exemple, de l’intégration du groupe Gibaud qui représentait neuf concessions Opel et deux concessions Renault‑Dacia par le groupe Faurie.

Notons également, sans que cette liste soit exhaustive, l’achat du groupe Choux (Peugeot et Citroën) par JMJ dans l’est de la France, du groupe de Patrick Launay par LG Automobiles ou l’acquisition de trois sites Citroën en Provence par le groupe Parascandola détenus par le groupe Bernard.

En termes de véhicules vendus, 2020 a rapproché les dix principaux acteurs de ce Top 100. En 2019, l’écart entre le premier (hors Emil Frey France), à savoir le groupe Gueudet, et le dixième du palmarès, le groupe Tressol-Chabrier, était de plus de 23 600 unités. En 2020, l’écart s’est réduit à 17 000 unités.

Le groupe Eden Auto a rejoint les huit acteurs qui affichaient en 2019 le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Pour rappel, ils n’étaient que 5 en 2018. Quant à leur part de marché, le Top 10 a représenté 26,4 % des ventes globales des véhicules légers contre 22 % en 2019.



Évolution du CA cumulé par le Top 100 depuis dix ans (en M€)

Année CA TOP100 2011 28 916 2012 27 829 2013 27 925 2014 29 539 2015 31 970 2016 36 035 2017 39 210 2018 44 760 2019 47 460 2020 45 777

Dix ans d’évolution du TOP 100