Jean-Paul Michel et Olivier Durand montent en grade chez Faurecia

L'équipementier français a fait évoluer son organigramme. Jean-Paul Michel a été nommé vice-président exécutif de Faurecia Interiors et Olivier Durand devient vice-président exécutif de Faurecia Clarion Electronics.

Avec le départ de Patrick Popp, jusqu'ici vice-président exécutif de Faurecia Interiors, l'équipementier français se livre à un jeu de chaise musicale et de promotion interne. Ainsi, Jean-Paul Michel prend la vice-présidence exécutive de Faurecia Interiors. Il laisse ainsi le poste de vice-président exécutif de Faurecia Clarion Electronics à Olivier Durand qui était jusqu'ici directeur financier adjoint de Faurecia.

Jean-Paul Michel a commencé sa carrière en 1986 chez Michelin, en tant qu’analyste financier. En 1989, il rejoint Renault en qualité de contrôleur des achats directs. De 1991 à 2002, il travaille pour Valeo en tant que directeur financier de différentes unités opérationnelles en Europe et en Amérique du Nord. De 2002 à 2014, Jean-Paul Michel occupe différentes fonctions finance chez OSRAM, avant de devenir en 2014 directeur des opérations de l'activité éclairage grand public. Avant de rejoindre Faurecia en 2018 comme vice-président finance de l'activité Interiors puis vice-président exécutif de l'activité Clarion Electronics, il était auparavant vice-président exécutif de Lanzatech en charge des opérations, de la finance et de la stratégie (2015-2017). Jean-Paul Michel est titulaire d'un diplôme d'administration des affaires de Sup de Co Reims (NEOMA, France).

Olivier Durand a débuté sa carrière au sein du groupe Adecco en 1993 en tant que contrôleur régional, basé à Singapour. Après avoir déménagé à Pékin, il rejoint Schneider Electric en tant qu'analyste financier de 1994 à 1997. Il travaille ensuite pour Alcatel, d'abord en tant qu'analyste financier de 1997 à 2000, puis en tant que contrôleur de l’activité wireless de 2000 à 2004. Cette même année, Olivier Durand devient directeur financier d'Alcatel-Lucent Chine, poste basé à Shanghai et qu'il occupe jusqu'en 2008. De retour en France en 2008, il occupe le poste de contrôleur de gestion groupe chez Alcatel-Lucent avant d'en devenir le directeur général et le directeur financier en 2016. Olivier Durand rejoint Faurecia en 2017 et occupait depuis le poste de directeur financier adjoint du groupe. Il est titulaire d'un master d’HEC Paris en contrôle financier et en finance.