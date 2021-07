Has-to-be entre dans le giron de ChargePoint

ChargePoint annonce avoir signé un accord définitif pour acquérir Has-to-be, fournisseur de technologie liée à la mobilité électrique. Le prix d’achat est évalué à 250 millions d’euros.

Alors que la Commission européenne a signé la fin des véhicules thermiques en 2035, les acteurs de la mobilité électrique s'activent pour accélérer le rythme de cette transition énergétique. ChargePoint annonce avoir signé un accord pour acquérir Has-to-be. Cette entreprise allemande, spécialisée dans l’e-mobilité, propose une plateforme logicielle de recharge européenne. Selon les termes de l’accord, son acquisition est évaluée à 250 millions d’euros et la transaction devrait être conclue d’ici à la fin de l’année 2021.

Déjà bien implanté en Amérique du Nord, ChargePoint espère étoffer son réseau européen, un marché où l’électrique a le vent en poupe. “Nous sommes ravis d'annoncer cet accord pour acquérir has-to-be, composé d’une équipe talentueuse et d’une base impressionnante de clients engagés dans l'e-mobilité via une technologie solide. Nos actifs combinés devraient nous permettre d'accélérer notre croissance, alors que l'électrification continue de s'imposer sur tous les continents”, se réjouit Pasquale Romano, président de ChargePoint.

Volkswagen avait investi dans Has-to-be

Dans son communiqué, ChargePoint assure qu’elle gardera au sein de ses opérations l’équipe, les clients et la technologie de l'entreprise fondée en 2013. Composée de 125 employés, basés en Autriche et en Allemagne, Has-to-be possède, selon le communiqué, "40 000 ports en réseau et plus de 250 000 ports en réseau grâce à des accords d’itinérance ouverts." Martin Klässner, cofondateur et PDG de has-to-be, explique : "Avec les ressources de ChargePoint, nous allons poursuivre dans cet esprit et atteindre une dimension encore plus grande alors que le marché continue de se développer."

La société possède un portefeuille de plus de 1 000 clients de différents secteurs dont l'automobile et les flottes. Plusieurs constructeurs automobiles en font partie comme Audi ou Porsche. Par ailleurs, Volkswagen figure parmi les investisseurs et est une "partie prenante clé" de Has-to-be. " Notre engagement de longue date envers l'e-mobilité inclut un investissement précoce dans has-to-be. Nous pensons que ChargePoint et has-to-be ont ensemble un grand potentiel pour stimuler l'adoption de l'e-mobilité”, affirme Elke Temme, responsable de Volkswagen Charging & Energy.