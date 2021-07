La percée électrique se confirme pour le groupe Volkswagen

Les livraisons de modèles électriques du groupe Volkswagen ont bondi de 165,2 % au premier semestre 2021, pour atteindre 170 939 unités. L'état-major pense livrer 1 million de véhicules électrifiés en 2021.

Avec 170 939 véhicules électriques livrés à travers le monde durant le premier semestre 2021, le groupe Volkswagen a bien entamé son virage vers l'électromobilité. Un chiffre en croissance de 165,2 % puisque cette catégorie de véhicules n'avait représenté que 64 462 unités un an plus tôt. Les PHEV ne sont pas en reste avec 171 300 livraisons, soit une croissance de 204,2 %.

"Notre offensive électrique continue de bien progresser et la demande des clients est forte, explique Christian Dahlheim, responsable des ventes du groupe allemand. Cette année, nous prévoyons de livrer pour la première fois environ un million de véhicules électrifiés et sommes convaincus que nous atteindrons les objectifs en matière d'émissions de CO2 en Europe."

L'Europe est le plus gros marché pour les véhicules électriques du groupe. Notre continent totalise 128 078 unités (+156,3 %), soit une part de 74,9 %. Viennent ensuite les Etats-Unis avec 18 514 unités (+321,2 %) et la Chine avec 18 285 (+110,1 %). Cependant, la Chine devrait gagner rapidement de la place. "Nous nous attendons à un boost des livraisons en Chine au troisième trimestre 2021 avec une gamme ID plus large", indique Christian Dahlheim. En effet, après l'ID.4, qui a été lancé en mars (comme aux Etats-Unis), le premier marché du monde va pouvoir compter sur l'ID.6 dont les premières livraisons ont débuté en juin.

Parmi les marques du groupe, Volkswagen domine très largement avec 92 859 unités, devant Audi (32 775 unités), Porsche (19 822 unités), Skoda (17 697 unités) et Seat (6 172 unités).

Le top 5 des ventes de modèles électriques du groupe :

- 1. Volkswagen ID.4 : 37 292 unités

- 2. Volkswagen ID.3 : 31 177 unités

- 3. Audi e-tron & Sportback : 25 794 unités

- 4. Porsche Taycan & Cross Turismo : 19 822 unités

- 5. Volkswagen e-Up : 17 890 unités.