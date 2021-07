ALD accueille son premier SUV Lynk & Co

Le Mobility center d'ALD à Nanterre reçoit sa première livraison de SUV 01 de Lynk & Co. Une nouvelle étape pour ce partenariat exclusif entre le loueur longue durée et le constructeur affilié à Geely.

Lynk & Co et le groupe ALD avaient annoncé, en avril dernier, leur partenariat exclusif. Ce mardi 20 juillet 2021, les deux entreprises concrétisent leur collaboration par une première livraison du SUV 01 du constructeur appartenant au groupe Geely, au sein du Mobility Center de Nanterre. Cette coopération préférentielle se base sur des formules de location longue durée à l’échelle européenne. Sept pays sont ainsi référencés : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Suède.

L’offre de LLD, proposée sous la marque Lynk & Co Lease, est accessible avec des durées et des kilométrages flexibles, une assistance dépannage et l’immatriculation du véhicule. Par ailleurs, la maintenance est assurée par "le service porte-à-porte Lynk & Co". Jérôme de Retz, directeur partenariats retail et e-commerce d'ALD Automotive, se réjouit : "Nous sommes fiers de pouvoir accompagner la marque Lynk & Co en France dans une démarche commune de commercialisation privilégiant un modèle d’usage à celui de la propriété".

Le SUV 01 débarque pour la première fois en France

C’est la première fois que le SUV 01 pose une roue sur le sol français. En tant que véhicule test, il sera mis à disposition des clients d’ALD Automotive afin qu’ils puissent l’essayer. Le SUV hybride rechargeable, d’une autonomie électrique de 69 km, est disponible en deux coloris, bleu et noir, et est en partie conçu en Econyl, "un matériau fabriqué à partir de ligne de pêche et d’autres déchets recyclés".