Financement automobile : le niveau de production en voie de redressement

Le financement automobile est en convalescence par rapport à 2020. Mais il n'a toujours pas retrouvé le niveau de 2019 avec une baisse de 10 % sur le mois de mai 2021 et de près de 70 % depuis le début de l'année.

La situation se redresse dans le secteur du financement automobile. Pour preuve, les derniers chiffres communiqués par l'Association des sociétés financières (ASF) qui font état d'une baisse de "seulement" 10 % sur la seule période du mois de mai 2021 par rapport à mai 2019.

Depuis le début de cette année 2021, l'écart se réduit encore avec une production financière totale de véhicules neufs et d'occasion qui reste en retrait de 1,7 %. Comparé à la baisse de 22,7 % des immatriculations de voitures neuves et à la hausse de 6,9 % des transactions de véhicules d'occasion, le montant moyen des dossiers s'affiche donc clairement à la hausse.

Dans le détail des types de financement, le crédit classique affecté reste encore largement pénalisé avec une baisse de 22,5 % sur le seul mois de mai et de 14,1 depuis le début de l'année par rapport à 2019. En revanche, la LOA a retrouvé son niveau d'avant crise avec une production stable sur le mois de mai (vs 2019) et progresse même de 9,3 % sur les cinq premiers mois de l'année.