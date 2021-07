Ubigi entre innovation et enjeux de la connectivité

La marque de service de connectivité automobile portée par le groupe français Transatel continue d'innover avec les constructeurs. Cependant après trois ans de commercialisation, Ubigi arrive à une étape cruciale : renouveler les clients de la première heure.

Quand le 18 mai 2021, Jeep a fait l'annonce de l'intégration d'Amazon Alexa dans les habitacles du Compass, en coulisse, cette évolution technologique devait beaucoup à une société française. En effet, pour rendre disponible l'assistant intelligent, la marque américaine a dû faire appel à Transatel, le partenaire technologique de l'ex-groupe FCA. En qualité de spécialiste de la connectivité des objets, dont les véhicules, l'entreprise tricolore a rendu le système Uconnect compatible avec l'univers d'Amazon.

En s'appuyant sur Transatel, Jeep a pu ainsi apporter deux nouvelles fonctionnalités aux conducteurs. D'une part, le conducteur a désormais la possibilité de prendre connaissance à distance de l'état de son véhicule par la voie de l'assistant, à savoir connaître la pression des pneus, le statut des portes ou encore le niveau de carburant. D'autre part, en phase de circulation, Alexa apporte une aide à la conduite et contribue à l'infodivertissement.

Lire aussi : FCA valide le ticket de Transatel

Cette prestation est rendue possible par la carte SIM virtuelle (eSIM) commercialisée par Transatel sous sa marque Ubigi. Un service de connectivité embarquée lancé lors du Mondial 2018 qui gère à la fois les flux télématiques vers des serveurs et diffuse le wifi à bord des véhicules. Depuis cette date, 230 000 véhicules du groupe FCA en ont été dotés. A ceci s'ajoutent 320 000 modèles de Jaguar et Land Rover, autre groupe signataire d'un contrat avec la société française. "Nous devrions passer la barre du million de véhicules avec FCA dans 18 mois", projette Jacques Bonifay, Président et co-fondateur de Transatel. Il n'est pour le moment pas encore question de s'étendre aux autres composantes de Stellantis.

Enjeu du renouvellement d'abonnement

A plus courte échéance, un défi majeur se présente aux constructeurs et à Ubigi. En toute logique mathématique, les contrats arrivent au terme de leur troisième année. Selon les conditions de vente, les premiers clients doivent prendre la décision de renouveler leur abonnement au service de connectivité embarquée. "Le second semestre 2021 va donc consister à mener des campagnes de communication pour encourager les clients de JLR à poursuivre leur consommation", explique Marie-Julie Le Guen, directrice marketing B2C chez Transatel. Avec les services marketing respectifs des deux marques britanniques, Ubigi recherche la meilleure approche en attendant d'avoir les premiers retours statistiques.

En juin 2021, la marque de connectivité anticipait cette future phase. Ubigi a révisé sa stratégie. Les clients pourront désormais choisir une solution de recharge individuelle, soit un pack de données à utiliser à bord du véhicule, ou souscrire à des nouveaux abonnements mensuels et annuels. La grille tarifaire doit fluctuer en fonction des marchés et des attentes, explique-t-on chez Ubigi, où l'élasticité des prix est à l'étude car les différents types de population ont des comportements variés face aux offres.

Retard à l'allumage

En février 2019, Transatel est tombé dans l'escarcelle du géant japonais des télécommunications, NTT. Un groupe de 320 000 salariés et au chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros environ. Jacques Bonifay attend beaucoup des synergies possibles entre la société qu'il a fondée et son actionnaire exclusif. Des coopérations dans le domaine des ressources commerciales notamment. La crise du Covid et d'autres mouvements organisationnels internes au conglomérat japonais ont ralenti les avancées de la consolidation.

Un retard qui a ralenti la croissance de Transatel dans sa conquête de grands groupes industriels dans l'automobile et d'autres secteurs. Mais cela ne change pas la stratégie à long terme de l’entreprise. Jacques Bonifay continue d'expliquer à ses interlocuteurs que les constructeurs peuvent garder la maîtrise de leurs services liés à la connectivité en choisissant une approche de type MVNO pour rester indépendant des opérateurs de réseaux.

En parallèle, Transatel continue à développer son offre dans de multiples segments comme la connectivité sécurisée pour les entreprises. En réponse à l’évolution des modes de travail et à l’explosion des risques de cybersécurité, les solutions de Transatel permettent de garantir le même niveau de sécurité, que les collaborateurs soient dans l’entreprise, chez eux ou en mobilité.