UpYourBizz se lance dans les opérations de Rachat Cash

La société de marketing événementiel automobile s'ouvre à une nouvelle activité. En réaction à l'effet de pénurie observée dans les points de vente, elle a créé une prestation qui consiste à organiser des journées dédiées au rachat de véhicule à particulier.

La pénurie continue de jouer sur le quotidien des concessionnaires et des distributeurs de véhicules d'occasion en tout genre. Pour accompagner le secteur, UpYourBizz a monté une nouvelle prestation de service. La société d'événementiel automobile propose désormais aux professionnels d'organiser des opérations Rachat Cash, autrement dit des journées consacrées à la reprise de véhicule directement à particulier.

Comme de coutume rien ne sort des murs du point de vente. UpYourBizz met toutes ses compétences internes en action pour concevoir les opérations. La division webmarketing a pour mission de mener des campagnes d'acquisition pour recruter des internautes qui se déplaceront chez le distributeur. En parallèle, les équipes de développement calibrent les outils digitaux pour scanner le web et identifier les annonces de VO de particuliers répondant aux critères des professionnels. Ensuite, le centre de contact se charge convaincre, de qualifier et de planifier la venue du propriétaire pour qu'enfin le pôle événementiel puisse animer une opération in situ.

En six mois de pilotage de l'offre, une dizaine d'opérations ont été conduites. "Nous avons souvent travaillé avec des marques premium, mais je ne saurais pas dire si cela tient du hasard", glisse Olivier Gandrillon, le directeur commercial de UpYourBizz. La dernière s'est tenue à Nantes en ce mois de juillet. Là, 41 rendez-vous avaient été inscrits à l'agenda, 30 ont été réalisés. Au bout du compte, 15 véhicules ont été rachetés par le concessionnaire qui, en échange, a enregistré 4 bons de commande pour autant de VN que de VO. "le distributeur se réjouit d'avoir pu enrichir son stock de VO âgés de 3 à 6 ans", rapporte le directeur commercial.

Jusqu'à 10 opérations par semaine

Lors des opérations Rachat Cash, les rencontres s'enchaînent à une cadence élevée. 30 minutes sont accordées par rendez-vous. "Il est donc clé de bien préparer en amont le dossier pour l'acheteur qui doit entamer la conversation avec une notion assez précise du prix à proposer", explique encore Olivier Gandrillon. UpYourBizz met donc à disposition des coachs pour guider les ressources de la concession dans le bon sens. Mais en aucun cas l'entreprise ne se substitue aux équipes du point de vente. Les estimations de frais de remise en état comme la politique tarifaire appartiennent toujours au professionnel.

Fidèle à son modèle économique, UpYourBizz vend une prestation globale. La performance ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul du montant facturé. "Nous avons une obligation de moyen et non de résultat", explique encore le directeur commercial. Ainsi, il conserve une objectivité sur le traitement des étapes. Maintenant en ordre de marche sur cette offre encore hors du commun, Olivier Gandrillon entend accélérer. "Nous avons structurer les ressources pour mener jusqu'à 10 opérations Rachat Cash par semaine", lâche-t-il l'information qui donne une idée de l'objectif fixé.