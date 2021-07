La direction de la société Up To Go lors des EMVO, le 6 juillet 2021.

Up to Go prépare une rentrée dynamique

Un vent de nouveauté souffle sur les activités de l'infomédiaire. Fort de nouvelles ressources financières, il s'apprête à retravailler en profondeur son univers de service. Up To Go lancera par exemple une application vidéo dès le mois de septembre 2021.

Un peu plus de huit mois après son incursion dans l'univers concurrentiel des infomédiaires, la société Up To Go tient son cap. Mieux, à la rentrée, elle entend dresser la grand-voile pour prendre de la vitesse. Et pour cause, les co-fondateurs Didier Le Quemener et Amaury Peyrot annonceront prochainement l'octroi de ressources financières en provenance d'un investisseur supplémentaire autour de la table.

Si l'identité de ce dernier n'a pas été révélée, il s'agirait d'un groupe lié à l'industrie du commerce automobile. "Son entrée va faire évoluer notre feuille de route et nous allons gagner trois années de développement", entrevoit Didier Le Quemener, alors que l'opération est en passe d'être finalisée. Les fonds serviront donc aux dimensions techniques avant tout, mais également commerciales. Tous les détails seront communiqués à la fin de l'été, promettent les deux initiateurs.

Rachat cash sous accord

Très concrètement, les co-fondateurs de Up To Go souhaitent fonder un écosystème de services. D'abord à destination des professionnels, ensuite au bénéfice des consommateurs. Les revendeurs se verront proposer dans les toutes prochaines semaines Up To Go Maker, une application mobile dont nous avions déjà parlé dans nos colonnes et qui sert à prendre les VO en vidéo. Les clips sont transmis à loisir vers les serveurs et les équipes techniques de l'infomédiaire s'attachent à en réaliser un film continu prêt à être publié sur la plateforme. Après quelques mois de test chez chez certains membres du Top 100 de la distribution, les retours sont encourageants au-delà d'être constructifs.

Au printemps, Up To Go s'est aventuré sur un autre terrain, celui de la reprise cash. A la faveur d'accords avec Auto Premium SP à Jouars-Pontchartrain (78) et MyVoiturePremium.fr à Rennes (35), l'infomédiaire a ouvert un canal de génération de lead. Les deux distributeurs peuvent alors formuler des offres de reprise sans condition de vente. Une piste qui va continuer d'être explorée après la trêve estivale.

Au terme du premier semestre, quelques statistiques positionnent Up To Go dans le paysage. Une quarantaine de groupes ont accepté d'ouvrir les vannes d'un total de 270 concessions environ. Dès lors, ce sont environ 55 000 annonces qui ont été traitées, selon Didier Le Quemener. Des offres consultées par 25 000 visiteurs uniques mensuels. Pour le profilage, il faudra attendre la prochaine version de la plateforme. Les données qualitatives restant assez pauvres à ce stade pour l'entreoprise qui s'emploie à ajouter de multiples services, dont le financement, la garantie, la livraison, tandis que l'assurance et les rapports d'historique font en ce moment l'objet de tractations.