La chute du nombre d'annonces VO se poursuit en Europe

D'après les informations collectées par Le Parking, le volume d'annonces de véhicules d'occasion postées sur les sites internet s'est encore contracté entre juin et juillet 2021. Dans les cinq pays du panel, la fonte est de l'ordre de 5,3 %.

Pour la seconde fois de rang, le nombre d'annonces de véhicules d'occasion visibles sur les sites des infomédiaires s'est contracté d'un mois sur l'autre. Selon les statistiques du baromètre Le Parking/Le Journal de l'Automobile, le volume total dans les cinq pays du panel (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique) a perdu 5,3 % entre le 15 juin et le 15 juillet 2021. Les internautes peuvent consulter actuellement 3 538 860 propositions toutes typologies de vendeurs confondus, dont 3,355 VP (-5,1 %) et 183 287 VUL (-8,8 %).

Aucun pays ne sort du lot. Accusant -5,6 %, la France tombe sous la barre symbolique du million d'annonces exposées, à 968 362 unités lors du relevé du 15 juillet. Il y a notamment 906 473 VP (-5,6 %) et 61 889 VUL d'occasion (-5,7 %). Outre-Rhin, la baisse est évaluée à 4 % avec 1 437 035 unités, dont 1 365 768 de VP (-4,2 %). Quand l'Italie enregistre -3,4 % de publications actives à 517 165 unités et la Belgique perd 3,1 % à 145 930 VO, l'Espagne fond de 11 % à 470 368 annonces. La faute d'une chute vertigineuse de l'offre des utilitaires (-36,5 %) combinée à une perte nette de 9,2 % du nombre de VP d'occasion (447 802 unités).

Encore une moitié de VO diesel

3 311 664 annonces concernent au choix des moteurs diesel, essence, hybrides ou électriques. 49,6 % de l'offre se compose alors de diesel contre 45,4 % de véhicules d'occasion essence. Les hybrides et les électriques demeurant à respectivement 3,4 % et 1,7 % de pénétration sur les plateformes de diffusion d'annonces répertoriées par Le Parking. Ces deux dernières formes de motorisation n'étant pas plus parvenues à endiguer l'effet de contraction du marché s'il on compare à l'offre disponible le mois précédent.

En France tout spécifiquement, professionnels et particuliers proposent quelque 526 313 véhicules diesel et 330 809 modèles essence sur le marché de l'occasion. Des chiffres en hausse de respectivement 8,8 % et 17,5 % par rapport à juillet 2020, mais en recul par rapport à juin dernier. A titre d'exemple, l'offre diesel s'effrite de 5,6 % en un mois. Dans le même temps, le volume d'hybrides a glissé de 6 %, à 32 866 unités, et celui des électriques de 6,4 % à 15 031 annonces.

Sur le terrain des VO électrifiés, l'Allemagne et l'Espagne connaissent une trajectoire identique à celle de la France. En revanche, il convient de souligner la poussée de l'offre hybride et électrique en Italie. Au-delà de la croissance naturelle sur un an, la péninsule enregistre une hausse de 1,8 % du nombre d'hybrides (16 258 unités) et de 8,7 % du nombre d'électriques (5 584 unités) sur le marché de la revente. En Belgique, les statistiques s'affichent en légère croissance mensuelle.

Inflation chez les professionnels, mais déflation généralisée

L'offre se raréfie et pourtant la déflation est de mise. Entre juin et juillet 2021, les prix affichés sont passés en moyenne de 16 903 à 16 650 euros, soit 1,5 % de baisse. Une situation qui subit de plein fouet l'influence du canal des vendeurs particuliers où Le Parking signale une fonte de 5,1 % des tarifs annoncés, à 11 047 euros. En face, les professionnels stabilisent les montants à 22 252 euros (+0,4 %).

Tous marchés confondus, il n'y a qu'en Espagne que les enseignes ont dévalué les produits, à 20 169 euros (-3,7 %). Partout ailleurs, l'inflation a été la règle : +0,9 % chez les professionnels français (21 632 euros), +1,5 % en Allemagne, +1,6 en Italie et +1,3 % en Belgique. A l'inverse, les particuliers ont révisé les tarifs à la baisse de 0,8 % en France 10 308 euros, de 2,9 % en Allemagne, de 0,2 % en Italie, de 1,8 % en Belgique et de 18, % en Espagne. A noter qu'en BtoC les prix les plus abordables sont en Italie (20 047 euros) et en CtoC, il faut regarder du côté de l'Espagne (10 065 euros).

Terminons avec la rotation. Clairement, elle s'envole en Espagne. Les annonces des professionnels ont en moyenne 101 jours de présence en ligne (contre 63 jours en juin) et celles des particuliers grimpent à 71 jours (contre 51 en juin). Les autres pays observent également un ralentissement. En moyenne, les annonces des pros restent en ligne 2 jours de plus en France (à 66 jours), 4 jours de plus en Belgique (48), 9 jours de plus en Allemagne (71) et 18 jours de plus en Italie (67). En parallèle, à l'exception de la France où elles gagnent 1 jour de rotation (24 jours), les annonces des particuliers ralentissent sur tous les marchés et tout spécifiquement en Italie (+11 jours) et en Espagne (+14 jours).