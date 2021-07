Top 10 des VP et VUL d'occasion les plus échangés au premier semestre 2021

Bien que la Renault Clio IV reste le véhicule d'occasion le plus courtisé sur le marché tricolore, la tendance à se tourner vers des modèles plus anciens jouent en faveur de deux autres références. Malgré une chute en juin, le Fiat Ducato reste un prétendant au titre de dauphin chez les VUL.

16,5 % de contraction pour un volume de 12 779 unités. En dépit de la baisse par rapport à l'an passé, la Renault Clio IV est parvenue a tenir son rang de leader du marché de l'occasion en juin 2021, selon les chiffres publiés par AAA Data. En perdant pour sa part 25,3 % à 10 912 unités, la Peugeot 208 n'a pas su rivaliser. Sur le semestre entier, ce choc des titans tourne toujours à l'avantage de la Clio qui cumule 70 923 transactions (+22,5%) contre 62 740 unités pour la lionne (+13,7 %).

Mais la véritable information à retenir de ce classement semestriel des ventes par modèle est sans nul doute la percé des deux "ancêtres" de ces modèles. Après six mois d'activité, la Peugeot 207 et la Renault Clio III s'illustrent comme étant deux des produits en plus forte croissance. Un phénomène à rapprocher de celui de la tendance des clients à se tourner vers des produits plus âgés. Dans les faits, la 207 a signé une hausse de 33,2 % de ses ventes (55 598 unités) quand la Renault a pris 36,5 % (à 55 723 unités). Il n'y a que la Peugeot 3008 II qui affiche une courbe de croissance plus impressionnante dans le Top 10 (+60 % ; 6 472 unités).

Apre bataille chez les VUL

Dans le rang des utilitaires légers en quête d'une seconde vie, le Fiat Ducato a résisté à la pression. Malgré sa perte de rythme de 7,2 % par rapport à juin 2020, il totalise 5 524 unités soit une légère avance sur le Renault Trafic plus constant avec ses 5 404 unités (-0,7 %). Troisième force du marché mensuel, le Kangoo II signe une progression de 2,1 % à 4 803 unités. Dans le Top 10 mensuel, la palme revient au Renault Master de 3e génération qui gagne 11,2 % de volume transactionnel à 2 925 unités.

Sur le premier semestre, le Renault Trafic laisse moins de place à la concurrence. Fort d'une percée de 41,9 % par rapport à une période frappée du premier confinement en 2020, le fourgon totalise 31 743 échanges de propriétaire. Derrière le roi, la bataille fait rage pour endosser le costume de dauphin.

Le Renault Kangoo II (+40,3 %) et le Fiat Ducato (+40,2 %) se tiennent dans un mouchoir de poche avec respectivement 27 997 et 26 642 remises en circulation en six mois. Le Citroën Berlingo (26 257 unités ; + 39 %) et le Peugeot Partner (25 983 unités ; + 35,6 %) restant à l'affût. Le deuxième semestre promet de nombreux rebondissements pour savoir qui s'imposera dans chacune de ces rivalités.

TOP 10 VPO

TOP 10 VUO