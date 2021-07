Sophie Krishnan prend la tête de CarNext

Devenu indépendant depuis quelques semaines, le groupe CarNext, émanation de Lease Plan, vient de nommer une directrice générale. Sophie Krishnan aura la mission de donner une nouvelle dimension à l'entreprise.

CarNext tient sa nouvelle direction générale. A la suite de sa prise d'indépendance vis-à-vis de Lease Plan dont elle assurait la recommercialisation des véhicules arrivés en fin de contrat de location longue durée, la spin off du groupe batave a nommé Sophie Krishnan au poste de directrice générale a-t-on appris le 15 juillet 2021.

En provenance WorldRemit, une entreprise à forte croissance spécialisée dans les paiements digitaux, où elle occupait la fonction de directrice des opérations, Sophie Krishnan se voit confier la mission chez CarNext de dynamiser les activités jusqu'à atteindre une grande échelle. Elle mettra plus particulièrement ses connaissances au service de l'expérience client.

Durant sa carrière, cette diplômée de Standford Business School a travaillé pour le compte du groupe Expedia au titre de vice-présidente produit et marketing de la filiale Egencia, puis chez Trainline notamment en qualité de directrice générale pour le marché britannique. Entre septembre 2020 et juillet 2021, Sophie Krishnan a assuré le poste de directrice non exécutif chez Avanti Acquisitions, une SPAC installée à New-York. Une ligne dans son CV qui pourrait aider si CarNext suit la tendance de ses concurrents, Aramis Group, auto1 et Cazoo en tête, en décidant de franchir le palier de la Bourse.