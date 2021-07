Autobiz fait son entrée chez Capitole Finance

Le spécialiste de la cotation va accompagner la filiale de la Caisse d'Epargne dans sa stratégie de reprise de véhicules. Capitole Finance va doter son point de vente et son site internet des outils fournis par Autobiz dans un élan de digitalisation du parcours.

Un accord de plus pour Autobiz. Le spécialiste de la cotation a dévoilé, mercredi 21 juillet 2021, les contours d'un nouveau partenariat avec Capitole Finance, la filiale de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, qui porte sur la fourniture d'outils destinés à faciliter la reprise de véhicules à particulier. Autobiz interviendra aussi bien dans les activités en ligne et qu'en point de vente physique.

Nous avions besoin d'une solution capable de compléter notre expérience client qui offre déjà un parcours sans couture du devis et la signature du contrat, commente Alexandre Douliery, le président du directoire du groupe Capitole Finance-Tofinso. La solution Autobiz nous a permis de proposer aux clients une macro-évaluation du bien en toute autonomie, mais aussi, après auto-expertise via le portail d'évaluation, une offre ferme de reprise".

De manière concrète, pour son site de commerce en ligne, LIZauto.fr, la filiale de la Caisse d'Epargne a décidé d'implémenter les modules autobiziFrame et autobizClic2Sell, respectivement dédiés à l'estimation de reprise et à l'inspection à distance des véhicules. Dans le point de vente physique de Labège (31), haut lieu de la distribution automobile toulousaine, Capitole Finance a retenu autobizCarcheck, la solution à mettre entre les mains des commerciaux pour effectuer l'inspection et formuler une offre la plus en ligne avec la réalité du marché de l'occasion.