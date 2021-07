Les ateliers relèvent la tête peu à peu

Après un premier semestre d'activité en 2021, les ateliers effacent progressivement la crise. Sur six mois, la progression est de 18 % mais il manque encore 3,2 % pour revenir au niveau d'avant-Covid.

Mois après mois, l'activité des ateliers et des carrosseries se redresse. En effet, après un mois de mai 2021 en amélioration, la tendance se confirme en juin. En effet, selon le baromètre CNPA-Solware, l'activité mécanique a progressé de 19,2 % par rapport au premier semestre 2020, représentant un chiffre d'affaires de 413,3 millions d'euros contre 346,8 millions un an plus tôt. En revanche, en comparant l'activité à cette même période en 2019, il manque encore 3,2 % pour revenir au niveau d'avant-crise.

Même constat pour les carrosseries dont l'activité a grimpé de 11,1 % en 2021, totalisant un chiffre d'affaires de 68,8 millions d'euros contre 61,9 millions un an plus tôt. Par rapport à 2019, les carrossiers sont cependant encore largement en retard avec un repli de 7,1 %.

En prenant en compte l'ensemble de ces activités après-vente depuis le début de l'année 2021, la progression est de 18 % par rapport à 2020. Une bonne chose mais qui ne permet pas de revenir au niveau de 2019 puisqu'un déficit de 3,2 % s'affiche encore.