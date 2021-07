Toyota Europe confirme au premier semestre 2021

Avec des ventes en hausse de 41 %, à 598 888 unités, mais surtout une part de marché de 6,6 %, Toyota s'offre un record en Europe. Le constructeur nippon a même augmenté ses prévisions de ventes pour l'année 2021.

A l'image de Toyota France, dont les ventes VP du premier semestre 2021 sont en hausse de 36,5 %, Toyota Europe se félicite d'un record sur la même période. En effet, le groupe nippon a vendu 598 888 véhicules sur notre continent durant les six premiers mois de l'année. Il s'offre ainsi une part de marché de 6,6 %, en croissance de 0,5 point en un an.

Le volume européen du groupe Toyota est en hausse de 41 % par rapport à 2020 et de 4 % par rapport à 2019. Les modèles hybrides expliquent en partie ces bons résultats. Ils représentent 59 % des ventes européennes mais cela cache une disparité régionale avec 70 % à l'ouest et 27 % à l'est.

A lire aussi : Toyota entame la production de la Yaris Cross à Onnaing

"La demande reste forte et nous avons déjà revu à la hausse nos prévisions de ventes pour 2021, en les portant à 1 150 000 véhicules. Nous nous basons aussi sur un carnet record d’environ 200 000 commandes, mais nous ne sommes pas à l’abri des ruptures d’approvisionnement qui menacent l’ensemble de notre industrie, a précisé Matt Harrison, PDG de Toyota Motor Europe dans un communiqué. Notre offre diversifiée de véhicules électrifiés, liée à nos objectifs de neutralité carbone, nous a permis de continuer à satisfaire les attentes de la clientèle et de surpasser les objectifs en matière d’émissions de CO2 fixés par la réglementation européenne."

Dans ce contexte porteur, la marque Toyota totalise 559 718 véhicules alors que Lexus se limite à 39 170 unités. Toyota capte ainsi une part de marché de 6,2 % et son volume semestriel est en hausse de 42 %. Les produits Lexus, en hausse de 32 %, sont à 93 % hybrides en Europe de l'ouest.

Dans la gamme Toyota, la Yaris demeure le bestseller avec 118 258 unités. Le podium est complété par la gamme Corolla (114 841 unités) et le Rav4 (88 963 unités). Si l'on ne considère que les motorisations hybrides, la Yaris domine encore avec 92 979 unités, devant la Corolla (89 130) et le C-HR (66 875). Dans la gamme Lexus, le UX est en tête (10 658 unités) devant le NX (10 606) et le RX (9 182)