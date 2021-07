Alphabet ajoute le Luxembourg à son réseau international

Le loueur longue durée élargit son réseau international OneNet en intégrant l’entreprise Cartrust. Ce nouveau partenariat lui permet de mettre un pied au Luxembourg.

Déjà implanté dans une trentaine de pays, Alphabet continue de tisser la toile de son réseau international. Début juillet 2021, le loueur longue durée, filiale de BMW, a signé un partenariat avec la société luxembourgeoise Cartrust, l’intégrant de ce fait dans sa sphère OneNet. Fondée en 2007, l’entreprise propose des solutions de location et de mobilité sur le marché luxembourgeois. Avec son incorporation, elle pourra désormais proposer l’ensemble des produits et services d’Alphabet à ses clients. Une collaboration qui se substitue à la présence directe d’Alphabet dans le “grand-duché”.

“Les taux élevés de satisfaction et de fidélisation des clients de Cartrust, entre autres facteurs, nous donnent pleine confiance sur la capacité de ce partenaire à proposer nos services sur le marché luxembourgeois”, s’enthousiasme Susanne Loser, responsable des ventes chez Alphabet.

Intégrations locales dans une optique internationale

Le réseau international OneNet d’Alphabet s’accroît chaque année un peu plus. En renforçant ainsi sa sphère via des partenariats régionaux, la filiale de BMW a pour ambition “d’apporter à ses clients la meilleure qualité de service grâce à une grande proximité et à une parfaite connaissance des spécificités de chacun des pays dans lesquels ils sont présents”. En novembre 2020, Alphabet a mis un pied en Australie et en Nouvelle-Zélande via un partenariat avec SG Fleet. Présent sur tous les continents, le loueur longue durée possède une flotte de 700 000 véhicules.

“Après analyse, nous avons constaté que le fait de nous appuyer sur l’expertise d’une entreprise locale nous permettra d’apporter un meilleur service à nos clients. Nous avons choisi Cartrust car sa vision coïncide pleinement avec la nôtre. Nos clients actuels bénéficieront d'une transition sans heurts et pourront profiter de notre expertise commune”, explique Susanne Loser au sujet de l’intégration de Cartrust.