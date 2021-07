Volvo s’émancipe de Geely en Chine

Le constructeur procède au rachat des parts de Geely, sa société mère, dans Daqing Volvo Car Manufacturing et Shanghai Volvo Car Research and Development. Volvo va ainsi devenir pleinement propriétaire de ses activités de production et de vente en Chine.

Volvo va prendre le contrôle de ses activités de production et de vente en Chine. Le constructeur vient de signer un accord avec sa société mère, Geely Holding, afin d’acquérir la participation de cette dernière (50 %) dans ses coentreprises chinoises Daqing Volvo Car Manufacturing et Shanghai Volvo Car Research and Development. Il prendra ainsi prochainement la pleine propriété des usines de production situées à Chengdu et Daqing, de la société de vente nationale et du site de R&D basé à Shanghai.

"Avec cet accord, Volvo Cars deviendra le premier grand constructeur automobile étranger à exercer un contrôle total sur ses opérations en Chine", affirme Hakan Samuelsson, le PDG de Volvo Cars. Les transactions débuteront à partir de 2022, lorsque l’exigence de coentreprise pour la production automobile en Chine sera levée, pour s’achever officiellement en 2023.

Bien que les deux coentreprises soient déjà entièrement intégrées aux états financiers de Volvo Car Group, cette transaction permettra, selon le communiqué diffusé par le constructeur, "d’accroître sa part dans leur revenu net et leurs capitaux propres". Cette opération va surtout permettre à Volvo d’avoir les coudées franches dans le pays qui constitue son principal marché mondial.

En 2020, il a vendu 166 617 voitures en Chine, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2019 et son huitième record de ventes consécutif sur le marché. Au premier semestre 2021, les ventes ont augmenté de 44,9 % par rapport à la même période en 2020, et de 40,1 % par rapport à 2019.

Cela ne remet évidemment pas en cause l’appartenance de Volvo à Geely. "Volvo Cars et Geely Holding évaluent en permanence la meilleure façon de collaborer et de structurer leurs opérations à l’échelle du groupe, déclare Daniel Donghui Li, le PDG de Geely Holding. En confiant à Volvo Cars le contrôle total de ses opérations en Chine, nous posons les bases d’une croissance forte et durable sur le marché chinois tout en optimisant les rendements pour les actionnaires de Volvo Cars".