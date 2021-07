Eiver amorce son retour dans les flottes

L'application qui récompense la bonne conduite des automobilistes revient dans une nouvelle version plus aboutie. Outre les conducteurs particuliers, Eiver peaufine un modèle économique taillé pour les gestionnaires de flotte.

Après une période de silence, Eiver refait parler d'elle. L'application mobile qui est née en 2012 de la volonté de récompenser les automobilistes vertueux revient dans une nouvelle version mieux maîtrisée par l'éditeur du même nom. Une disposition plus favorable qui lui permet d'envisager d'aborder la cible des gestionnaires de flottes dès la rentrée septembre comme l'a confié au Journal de l'Automobile, le fondateur, Christophe Meunier-Jacob.

Il s'agira de proposer, dans un format BtoB , aux employés d'une société un accès sécurisé à l'application. Alors, ils se trouveront dans une dimension spécifique de l'application Eiver et pourront alors entamer le challenge fixé par le gestionnaire de flotte. En fonction de leurs résultats obtenus en matière de consommation de carburant ou encore d'émissions de CO2 par exemple, chacun des conducteurs pourra toucher une récompense financée par l'entreprise cliente d'Eiver. Une méthode ludique pour encourager les changements de comportement au volant.

"Nous ciblons les entreprises situées dans des zones éloignées des transports en commun et où les salariés sont, de fait, dépendants de l'automobile, mais aussi celles qui ont des forces vives sur la route et qui entendent réduire leur impact environnemental", explique Christophe Meunier-Jacob. L'offre est prête, seul le contexte de rentrée dictera le rythme de démarchage d'Eiver. Entre les restrictions de circulation et le télétravail, force est de constater que les déplacements se font moindres dans les entreprises françaises.

Nouvel accord tripartite

Une relance d'activité qui conditionnera également le déploiement d'un service additionnel. Avec la coopération de deux partenaires, MapLab et Mobeelity, Eiver a créé le Mobility Green Pack. Il s'agit d'une solution taillée pour aider les entreprises à concevoir et appliquer leur plan de mobilité après une étape de diagnostic. Un trio qui peut garantir un suivi dans le temps et aller jusqu'à éditer des rapports d'activité à intégrer au bilan environnemental en fin d'année.

Cela nécessite une étape cruciale chez Eiver. En ce moment, les équipes se penchent sur la conception d'une base de données qui, en plus du fichier des immatriculations, comprendra les informations précises sur les consommations et les émissions standards de chaque en circulation. De fait, le conducteur pourra indiquer le véhicule dans l'application pour mesurer au mieux les statistiques. "Nous pensons avoir fini cette immense tâche avant l'automne", estime le fondateur.

Dans certains cas de figures, les entreprises clientes détiennent déjà une application mobile de service pour les conducteurs. Motif pour lequel Eiver s'est employé à sortir un kit de développement (SDK) de sorte à s'intégrer aux environnements tiers. Une opportunité de collaboration pensée pour les loueurs mais qui de toute évidence attire l'attention des constructeurs. L'un d'eux est rentré en tractations avec Eiver dans l’objectif de proposer le système de récompense à ses conducteurs dès les mois à venir.

Une communauté à relancer

Ce schéma BtoBtoC, Christophe Meunier-Jacob le maîtrise tout autant, puisque l'application est née de ce positionnement. L'éditeur a eu le tort par le passé d'opérer en marque blanche pour un nombre restreint de gros clients. Désormais, il propose une application en propre à ses partenaires et aux annonceurs. Il en assure donc le maintien et les futurs développements. Dans cette configuration, le modèle économique consiste à facturer des annonceurs pour que ceux-ci aient la possibilité d'adresser des offres promotionnelles aux utilisateurs les plus performants au volant.

A ce jour, la communauté d'Eiver s'élève à 40 000 personnes. Un chiffre stable depuis un an et la fin des contrats liant l'éditeurs à ces clients de la première heure. "Nous avons la capacité de mener des campagnes d'acquisition, nous allons pouvoir repartir de l'avant", explique le fondateur. 75 % de cette population majoritairement féminine a moins de 35 ans. Les utilisateurs sont souvent de jeunes couples dotés de deux véhicules, vivant en zone péri-urbaine ou rurale et parcourant entre 45 et 60 km chaque jour. "Le budget mobilité est donc conséquent pour eux", analyse Christophe Meunier-Jacob. Une raison de plus pour cette communauté de croire en un système de valorisation de leur comportement.