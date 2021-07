Mercedes prêt à devenir totalement électrique

Avec un investissement de 40 milliards d'euros durant la décennie, Mercedes se dit prêt à passer au tout électrique d'ici 2030. La marque va développer trois architectures dédiées et implanter huit nouvelles usines de cellules dans le monde.

L'électrique n'est plus une possibilité parmi d'autres. Il s'agit maintenant, notamment après les annonces de la Commission européenne, de la seule solution pour atteindre zéro émission en 2035. Mercedes avait déjà pris le chemin de l'électromobilité mais le groupe allemand a accentué, jeudi 22 juillet 2021, son virage vers cette technologie.

"Nous seront prêts si les marchés se tournent entièrement vers l'électrique d'ici la fin de la décennie", a indiqué Ola Källenius, le président du groupe Daimler, présentant une "réaffectation fondamentale du capital" au moment où se prépare aussi une scission historique du groupe. En effet, d'ici la fin de l'année, Daimler compte en effet introduire en Bourse son activité poids-lourds Daimler Trucks, devenue autonome.

Pour la branche automobile Mercedes-Benz Cars and Vans, Daimler va au total consacrer au moins 40 milliards d'euros en moins de dix ans à l'électrification. Les investissements dans les technologies thermiques et hybrides vont baisser de 80 % entre 2019 et 2026. Mercedes s'attend désormais à une part des voitures hybrides et électriques parmi les ventes mondiales d'au moins 50 % en 2025, contre 25 % précédemment. "La Chine doit jouer un rôle-clé dans la stratégie d'électrification accélérée", affirme le constructeur.

A lire aussi : Mercedes accélère sa stratégie sur l'électrique

La clé de cette stratégie : dès 2025, Mercedes ne lancera plus que des architectures 100 % électriques. Il y aura la plateforme MB.EA qui, avec ses modules, couvrira tous les véhicules de la gamme VP. A l'inverse, l'architecture VAN.EA sera destinée aux véhicules utilitaires légers et leurs dérivés VP. Enfin, Mercedes n'a pas renoncé à la performance, même électrique, puisque les modèles AMG auront leur base technique dédiée avec la plateforme AMG.EA. Le constructeur va également acquérir la startup britannique YASA, spécialisée dans les moteurs électriques.

De plus, Mercedes a annoncé qu'il allait ouvrir huit nouvelles usines de cellules de batteries dans le monde afin d'avoir une capacité de 200 GWh. Huit sites qui s'ajoutent aux neuf déjà prévus pour les batteries. Mercedes veut des batteries de nouvelle génération très flexibles qui seront utilisées dans 90 % des modèles. Un large travail sur l'augmentation de la densité énergétique est aussi au programme pour encore améliorer l'autonomie durant le cycle de vie des produits. Pour cela, le constructeur a indiqué notamment travailler avec SilaNano sur une anode en silicium-carbone pour plus de densité. Naturellement, Mercedes n'oublie pas la batterie solide.

A lire aussi : Mercedes EQA 250 : électrification réussie

Mercedes change donc de braquet et les ingénieurs ont du pain sur la planche pour les prochaines années. Cela étant, cette redéfinition de la marque est accompagnée d'une constante : même 100 % électrique, Mercedes veut maintenir le même niveau de marge.