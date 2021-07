Toyota Europe ouvre une deuxième session du Startup Accelerator

En partenatriat avec ISDI Digital Business School, le constructeur réitère son opération dédiée aux entreprises innovantes. Toyota ouvre les candidatures dans quatre grands domaines. Les start-up retenues participeront dès octobre 2021 à un programme de six mois.

Pour la seconde fois, Toyota Europe va organiser l'opération Startup Accelerator. La filiale du constructeur japonais a annoncé, le 22 juillet 2021, l'ouverture des candidatures pour intégrer ce qui est présenté comme le plus important programme entrepreneurial et d'innovations en Europe. Une initiative menée en collaboration avec ISDI Digital Business School, un accélérateur d'envergure continentale d'origine espagnole.

Les deux partenaires recherchent des entreprises réparties en quatre grandes catégories. Les thématiques doivent aborder la mobilité pour tous, l'économie circulaire de la neutralité carbone, celle des matières premières ou alors l'empreinte carbone du cycle de vie. Toyota souhaitant concevoir une mobilité inclusive la moins impactante possible pour l'environnement.

"Le programme Toyota Startup Accelerator reflète pleinement notre stratégie « Beyond Zero » : aller plus loin en lançant des innovations et des initiatives qui amélioreront la vie et les déplacements des personnes, la société et la planète. En partenariat avec ISDI Accelerator, nous voulons offrir un tremplin aux innovateurs qui partagent ce point de vue", a commenté Monica Perez Lobo, responsable du développement durable et ESG chez Toyota Motor Europe.

Les entreprises retenues intégreront l'ISDI Accelerator à compter d'octobre 2021 et pour une durée de 6 mois. Une période au terme de laquelle, elles présenteront leurs innovations. Toyota et ISDI Digital Business School leur laissent jusqu'au 4 septembre pour déposer leur dossier (voir ici). L'enjeu est de taille : les start-up lauréates bénéficieront d’un financement afin de poursuivre le développement de leurs projets et Toyota Europe pourra éventuellement leur proposer une coopération plus poussée.