Magna s’offre Veoneer

L’équipementier canadien Magna a annoncé l'acquisition définitive de Veoneer, entreprise suédoise spécialisée dans les technologies de sécurité automobile (Adas). Une opération à 3,8 milliards de dollars.

Magna se renforce et aspire Veoneer. L’équipementier canadien a annoncé, le vendredi 23 juillet 2021, l'acquisition de la société suédoise Voeneer. Ainsi, Magna va racheter toutes les actions émises et en circulation de Veoneer pour une valeur totale de 3,8 milliards de dollars (soit 31,25 dollars par action en espèces).

Cette acquisition devrait permettre au canadien spécialisé dans les systèmes avancés d’assistance aux conducteurs (ADAS) d’exploiter de nouveaux clients et de nouveaux marchés, comme l’Asie par exemple. Magna s’intéresse particulièrement à l’exploitation de la plateforme logicielle : ArriverTM. Cette dernière sera utilisée en tant que filiale indépendante dans les systèmes d’assistance à la conduite et des technologies de sécurité automobile. Veoneer sera donc intégré aux activités dans l’unité opérationnelle électronique de la société canadienne.

"Nous nous attendons à ce que l'entité combinée soit un leader du secteur des solutions de sécurité active, qu'elle renforce sa position dans les systèmes ADAS complets et qu'elle soit bien positionnée pour la transition vers des niveaux d'autonomie plus élevés. L'acquisition est également conforme à notre stratégie d'avenir qui consiste à accélérer les investissements dans les secteurs en forte croissance", précise Swamy Kotagiri, PDG de Magna.

2020 : une année difficile pour Veoneer

L’équipementier suédois, au cours d’une année 2020 complètement perturbée par la crise sanitaire, avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,37 milliard de dollars et une perte nette de 544 millions de dollars. À l’origine, Veoneer est né de la scission en 2018 de l'équipementier américano-suédois Autoliv, spécialiste des airbags et des ceintures de sécurité. La société suédoise commercialise des caméras, des capteurs ou encore des radars pour l’assistance à la conduite et des logiciels.