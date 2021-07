Volvo sur sa lancée au premier semestre 2021

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 26,3 % au premier semestre 2021 et des ventes en hausse de 41 %, Volvo enchaîne les bons résultats. Mais le suédois reste prudent pour la suite de l'exercice à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

Après un bon deuxième semestre 2020, Volvo poursuit sur sa lancée. En effet, le constructeur suédois a dévoilé, vendredi 23 juillet 2021, un chiffre d'affaires en hausse de 26,3 % pour le premier semestre 2021, à 141 milliards de couronnes (environ 14 milliards d'euros) et renoué avec les bénéfices, à 8,2 milliards de couronnes.

Sur cette période, Volvo Cars a écoulé 380 757 véhicules, en hause de 41 % par rapport à 2020, et plus qu'au premier semestre 2019 où il avait vendu 340 826 voitures.

Pour le reste de l'exercice 2021, Volvo reste optimiste mais prudent quant à la pénurie de semi-conducteurs. "La pénurie mondiale de semi-conducteurs a eu des répercussions sur l'ensemble de l'industrie automobile et Volvo Cars n'a pas fait exception. Une véritable reprise n'est pas attendue avant 2022, avec un retard encore plus important pour les semi-conducteurs les plus avancés", a indiqué le constructeur dans son rapport.

Cela étant, Volvo Cars s'attend, au second semestre 2021, à "une croissance continue de ses ventes et de ses revenus". "En supposant que les conditions du marché continuent à se normaliser, cette croissance, ainsi qu'une gestion continue des coûts, devraient améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux pré-pandémiques", avance l'entreprise.